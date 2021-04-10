Предмет, который в идеальном мире хотелось бы получить в наследство от бабушки, можно найти в весенней коллекции петербургской марки.

My812 традиционно специализируется на одежде в стиле интеллектуальный шик и в новом сезоне не изменяет себе. Весенне-летняя капсула российской марки включает гобеленовый жакет, который превращается в жилет, — его рукава посажены на потайные пуговицы и легко отстегиваются. Жакет не имеет лацканов, выполнен в приталенном силуэте с асимметричной завязкой сбоку. Бренд предлагает стилизовать его с черными костюмными брюками или нарядным топом и юбкой-брюками из ткани, похожей на шитье.