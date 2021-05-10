Нетипичный профиль консалтинговой компании.
В рубрике «Вдохновение недели» мы делимся красивыми инстаграм-аккаунтами. Как правило, это страницы с архивами или персональные аккаунты современных художников. Но в этот раз у нас необычная рекомендация — аккаунт консалтинговой компании «Руки» (она же Ruki), специализирующейся на производстве в Китае.
Профиль придется по душе поклонникам ретрофутуризма, тем, кто любит поностальгировать или просто ценит дизайн. По большому счету это не столько визитная карточка компании, сколько мудборд. И именно поэтому он нам и приглянулся.
Здесь вы увидите карманную консоль с аналоговой рукояткой (внешне напоминающую Nintendo GameBoy), светильники и настольные лампы необычных причудливых форм (такие точно не найдете в IKEA), умный самокат, портативные телевизоры Sony Walkman (да, они существуют), робота-собаку, яркие фены из 70-х годов, печатную машинку из 80-х, разноцветную раскладушку Motorola из 90-х, стационарный телефон из хромированного металла и стекла и много чего еще.
Если вам приглянулась какая‑то вещь, то можно изучить короткую справку в описании к посту, а после самостоятельно заняться поиском дополнительной информации.