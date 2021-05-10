В рубрике «Вдохновение недели» мы делимся красивыми инстаграм-аккаунтами. Как правило, это страницы с архивами или персональные аккаунты современных художников. Но в этот раз у нас необычная рекомендация — аккаунт консалтинговой компании «Руки» (она же Ruki), специализирующейся на производстве в Китае.

Профиль придется по душе поклонникам ретрофутуризма, тем, кто любит поностальгировать или просто ценит дизайн. По большому счету это не столько визитная карточка компании, сколько мудборд. И именно поэтому он нам и приглянулся.