Искусство кастомизации обуви.

Токийская мастерская Recouture специализируется на кастомизации обуви. Основной прием Шуна Хиросе (владельца Recouture) — более формальный взгляд на спортивную обувь. Фантазии мастеру не занимать. Он, например, может установить винтажные Nike Cortez на толстую рифленую подошву с подметкой Vibram. Добавить к классическим Nike Air Force подошву от топсайдеров и заменить шнуровку на молнию или же сделать кеды из кожи в стиле Converse из винтажной сумки Louis Vuitton.

До появления Recouture Хиросе занимался ремонтом классической обуви и ее реставрацией. Параллельно, чтобы не зацикливаться на одном и том же, он увлекся созданием изделий из кожи и аксессуаров. По словам самого Хиросе, Recouture появился после заказа на замену подошвы винтажным Nike Cortez. Именно тогда он попробовал скрестить формальный и спортивный стили.

Среди всех экспериментов Recouture встречаются и спорные экземпляры, но большинство, как правило, вызывают восторг. Из последнего это: Air Jordan II с необычной системой шнуровки, гибрид Clarks Wallabee и Nike Air Max 90 и напоминающие женские лоферы Adidas Originals Stan Smith.

Выдающиеся модели раскупают сразу же, но в ассортименте, следить за которым можно на сайте мастерской, всегда есть достойные позиции. Цены варьируются в зависимости от сложности дизайна и использованных материалов — от 11 000 до 45 000 иен (приблизительно от 7000 до 28 440 рублей).