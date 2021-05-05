Будем надеяться, что в этом году все же получится открыть пляжный сезон — если не у моря, то на речке или в открытом бассейне. По этому случаю собрали локальные бренды красивых и удобных купальников.

«Паче»

Бренд-первопроходец в России среди купальников. «Паче» носят примерно все российские селебрити, которых вы знаете, и не просто так: тут можно найти самые разные силуэты и цвета бикини и слитных моделей, которые только можно представить. Также бренд создает аксессуары для пляжа — шляпы и плетеные сумки — и курортную одежду вроде льняных костюмов и кимоно.

Atumatu

А Selflove Is Sexy — так описывают свою позицию москвичи Atumatu. Бренд делает купальники, которые будут красиво смотреться и комфортно ощущаться на любом теле; в аккаунте марки можно увидеть, как модели смотрятся на девушках разных типажей и возрастов. Также марка ратует за экологию: купальники создаются из регенерированного нейлона и выпускаются небольшими партиями.

Bodypoetry

Все купальники Bodypoetry отшиваются по собственным лекалам из итальянского сырья — ткани Carvico, которая сохраняет свойства материала при контакте с соленой водой, хлоркой, песком и солнцем. Помимо базовых однотонных моделей в каталоге марки есть необычные айтемы, например слитные купальники с рисунками и бикини с высокими трусами со шнуровкой по бокам.

My Nude Nymph

У каждой модели купальника My Nude Nymph — имя вдохновившей бренд нимфы: здесь есть бикини «Эгла» или слитный купальник «Калипсо». Силуэты и цвета традиционные, из интересного — бикини в рубчик и плавки-шортики для тех, кто любит чувствовать себя комфортно во время плавания.

Love Goods Lingerie

Бренд с собственным производством и экспериментальным цехом в Омске не только предлагает купальники в стандартной размерной сетке, но производит модели на заказ по вашим меркам. Помимо классических силуэтов, Love Goods Lingerie экспериментирует с нарядными моделями: здесь есть купальник с глубоким V-образным вырезом или с прозрачными фрагментами и двухслойным верхом.

My Dear Petra

My Dear Petra известен как магазин сексуального нижнего белья, но небольшой раздел с купальниками у них тоже есть. Собственно, некоторые модели соответствуют заявленному выше описанию бренда: здесь можно найти силуэты с глубоким V-образным вырезом и открытой спиной, в роскошной палитре из черного, белого, алого и золотистого.

Blizhe

В Blizhe нужно идти тем, кому требуется основательная поддержка и не хватает обыкновенных бра-«треугольничков» или топов-бандо. Марка включила в модельный ряд верхов бюстгальтер с косточками, а также корсет со шнуровкой на спине. Последний силуэт требует особенной сноровки, но, если наловчитесь зашнуровывать его самостоятельно, в качестве награды получите эффектные фото со спины.

Giola

Giola, как и большинство марок из подборки, концентрируется на комфорте своих покупательниц и создает удобные лаконичные купальники, постоянно совершенствуя лекала и технологию пошива. При этом в каталоге обнаружены бра с кольцом между чашечками, а также слитный купальник с асимметричным вырезом на талии.

Ocean

C Ocean вам больше не придется натягивать трусы как Белла Хадид: у бренда есть приятная модель «галочка» с высокой посадкой бедра, которая визуально удлиняет ноги. Помимо купальников, марка предлагает комфортную пляжную одежду — комплекты из хлопка с рубашкой, кимоно и шортами.

Marmi

Marmi помнит о тех, кто хочет добавить визуальный объем в верхнюю часть бикини, и создает бра с заложенными складками — как вертикальными, так и горизонтальными. Еще из интересного: слитный купальник со шнуровкой от декольте до пупка.