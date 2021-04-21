Неизвестно, ждет ли нас в этом году отдых на море, но бассейн пока никто не отменял. «Афиша Daily» собрала купальники для плавания, а бывшая синхронистка рассказала, на что обратить внимание при покупке, особенно если вы практикуете активные стили. Оказывается, даже цвет купальника имеет значение!

Портретный фотограф, в прошлом профессионально занималась синхронным плаванием, сейчас ходит в бассейн 4–5 раз в месяц

«Купальники для плавания я покупаю при бассейнах, где есть спортивная школа, или в небольших спортивных магазинах. Например, при гостинице Holiday Inn в Сокольниках был неплохой магазин. Там же беру очки, зажимы и лопатки (снаряжение, которое надевается на ладони и помогает увеличить скорость и силу гребка. — Прим. ред.). С детства для спорта выбираю купальники Arena и Speedo. Они суперудобные, но красивый вариант надо поискать еще. Пару раз брала слитные для отдыха в Zara или Monki и разочаровалась.

Материал идеального слитного купальника должен быть не тонкий, но и не толстый. Так, чтобы хорошо прилегал к телу, но через пару месяцев не растянулся. В масс-маркете вижу варианты с двойной тканью: внешний принт и подкладка внутри. Вот такие точно брать не надо, ощущения будут дискомфортные, и сохнуть купальник будет долго.

Я выбираю однотонные модели с открытой спиной. Яркие цвета при частом плавании в хлорированной воде выцветают, а белое желтеет, поэтому беру разные оттенки синего цвета. Избегаю и выреза декольте: при активном плавании этот вырез заставит вас думать не о проплытых дорожках, а о груди.

Что касается ухода, то купальник стираю вручную после каждого посещения бассейна, стараюсь сушить горизонтально на полотенце и избегаю батарей».

Если вы не уверены, что будете заниматься регулярно, но хотите выглядеть красиво и чувствовать себя при этом комфортно, изучите варианты слитных купальников, которые можно купить прямо сейчас.