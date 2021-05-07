Рэпер всегда выделялся на фоне коллег по цеху не только музыкой, но и внешним видом. «Афиша Daily» подсматривает приемы одного из самых стильных американских исполнителей и рассказывает, как применить их в обычной жизни.

Ищите винтажные футболки

Важную роль в расслабленных образах Тео занимают футболки. Рэпер носит как однотонные базовые, так и варианты с принтами. Последние, как правило, отличаются теплым винтажным налетом. Слегка помятые футболки с чуть затертым принтом и порой даже небольшими дырками придают особый шарм образам рэпера. Как можно догадаться, искать такие лучше всего в секонд-хендах или на онлайн-платформах с винтажной одеждой. Что касается принтов, то выбор за вами. Это может быть мерч музыкальной группы или какой‑нибудь незнакомой компании, это может быть футболка с политическим слоганом или кадром из любимого фильма.

Носите «отцовские» кепки

Тео мастерски подбирает кепки, которые в Штатах принято называть dad hats. Как правило, у них круглый козырек и заметная символика — логотипом бренда или, например, компании, осуществляющей грузоперевозки. Такие часто носили в конце девяностых и начале нулевых. Эффектнее всего смотрятся слегка потрепанные кепки с частично сетчатым верхом. Как и в случае с футболками, на поиски подходящей модели логичнее всего отправиться в поход по секонд-хендам.

Солнцезащитные очки можно носить и без солнца

Очки стали неотъемлемой частью образа Тео еще на заре его карьеры. Рэпер носил оправы не столько из‑за солнца, сколько из‑за имиджа. Тео обожал очки, которые придавали ему таинственности; он появлялся в них на публике и использовал на съемках (еще со времен микстейпа «I Want You» 2010 года). С годами привязанность рэпера к солнцезащитным оправам ничуть не угасла, а в ротации стали чаще проскакивать модели в стиле нулевых. С овальными стеклами, причудливыми, на первый взгляд, оправами. Ни в коем случае не предлагаем вам носить солнцезащитные очки постоянно. Просто попробуйте найти необычную пару, которая будет в первую очередь имиджевым аксессуаром.

Любите кроссовки? Ищите неочевидные модели

Тео нечасто носит кроссовки. Так, он намного раньше большинства коллег по цеху стал внедрять в гардероб сапоги, ботинки и сандалии. Помните обложку альбома «Vibes», которую снимал Карл Лагерфельд? Это 2014 год. Но когда Тео все-таки надевает кроссовки, то делает выбор в пользу неочевидных моделей. Наиболее яркий пример — Jordan 5. Все любят номерные модели Майкла Джордана, но «пятерки» очевидно уступают по популярности «единичкам» или, например, «четверкам». Тео носил «пятерки» еще задолго до того, как появились коллаборационные версии с Off-White Вирджила Абло. И как он их носил! C кожаными брюками, пиджаком и шляпой. Или с зауженными джинсами и красной рубашкой. Найдите свою неочевидную модель, которая в первую очередь нравится вам самим, и экспериментируйте.

Не бойтесь выглядеть странно

Вы и сами могли заметить, что Тео не боится пробовать что‑то новое. Его поиски касаются не только творчества (рекомендуем ознакомиться с его последним альбомом «Bebey»), но и собственного стиля. Именно благодаря этой открытости Тео не выглядит как большинство коллег по цеху, в гардеробе которых превалируют стереотипные Louis Vuitton, Off-White или Amiri. Не бойтесь выглядеть странно, ищите свое, экспериментируйте.