Подсматриваем приемы самого стильного участника A$AP Mob и рассказываем, как применить их в обычной жизни.

В апреле этого года A$AP Nast выпустил первый за семь лет сольный трек. Подававший надежды рэпер из амбициозного коллектива A$AP Mob всегда оставался в тени более успешных коллег — в частности, A$AP Rocky и A$AP Ferg. При этом Тарик Девега (настоящее имя исполнителя) отличался отменным вкусом и всегда был сам себе стилистом. А еще дизайнером: его главные проекты на сегодняшний день — это три сильные коллаборации с Converse. В последние годы ощущение, что мода стала для A$AP Nast важнее музыки, лишь усиливалось. Об этом говорит даже название того самого трека, первого за семь лет, — «Designer Boi». Так или иначе, мы настоятельно рекомендуем присмотреться к стилю Тарика и даже позаимствовать у него несколько приемов.

Носите классическую одежду неформально

A$AP Nast умеет носить классическую одежду так, чтобы это не выглядело формально и стереотипно. У Тарика есть несколько секретов/советов. Самый очевидный: избегайте традиционных ботинок. Замените их лоферами, кроссовками, кедами или даже мюли. Также попробуйте сочетать брюки и пиджаки из разных комплектов. Поэкспериментируйте с фактурами. Например, вместо классического пиджака наденьте тонкое шерстяное пальто, а традиционную рубашку замените на джинсовую. Будьте открыты для аксессуаров — очков, головных уборов, колец, цепей, сумок — чего угодно. И да, дайте еще один шанс шортам.

Не пренебрегайте аксессуарами

Не каждый отважится одеться так, как на фотографии. Но уместные аксессуары однозначно могут сыграть ключевую роль в создании стильного образа. Даже если он состоит из банальной комбинации: синие джинсы и белая футболка. Обзаведитесь кольцами и цепями, найдите себе необычную (или просто броскую) сумку, попробуйте шляпу вместо бейсболки. А еще не стоит недооценивать носки.

Носите шорты на выход

Отстранимся от споров, уместны ли шорты в городской среде или нет, — все зависит от того, как их стилизовать. При должном подходе образ c шортами может выглядеть не менее изящно, чем с брючным костюмом. Попробуйте носить их с белой рубашкой и свитером. Поэкспериментируйте с сочетанием спортивных шорт и ботинок. И, опять же, попробуйте комбинацию с пиджаком.

Пустите наконец аутдор в свой гардероб

A$AP Nast начал заигрывать с одеждой и обувью для активностей на открытом воздухе еще до того, как тенденция на туристический шик набрала обороты. Ботинки и кроссовки для походов, функциональные жилеты, технологичные ветровки, шорты для восхождений в горы, практичные сумки. Самый простой способ приобщиться к аутдор-эстетике — через обувь: например, кроссовки Salomon или ботинки Asolo. Их не так сложно адаптировать к повседневной носке, и они могут стать хорошим трамплином для дальнейших экспериментов.

Хвастайтесь новыми кроссовками в инстаграме

Серьезно, изящно похвастаться новой парой в инстаграме не так просто, как кажется. Конечно, всегда можно обойтись нейтральным снимком с коробкой. Или попробовать сделать кадр с обувью непосредственно на ногах (сверху или сбоку в зеркале), но, как правило, это приводит к не самым эффектным снимкам. Тарик вывел беспроигрышную формулу: ставьте ногу в обуви на кровать или другую доступную вам поверхность и фотографируйте боковую часть. И желательно, чтобы фон контрастировал с обувью не только по цвету, но и по фактуре. Звучит до смешного просто, но это действительно работает. Смотрите сами, это лишь несколько примеров: первый, второй, третий.