Несмотря на то, что сегодня у большинства крупных ретейлеров есть опция доставки в Россию, некоторые вещи перед покупкой все же хочется потрогать, примерить. Мы собрали 5 брендов, которые мечтаем когда‑нибудь увидеть в Москве, а также сайты, где их можно заказать.

Beams Plus

С момента своего основания в 1976 году японский ретейлер и бренд в одном лице Beams запустил порядка десяти суббрендов. Один из наиболее интересных — Beams Plus, специализирующийся на переосмыслении классического американского стиля. В коллекциях бренда можно найти вневременную мужскую одежду — от плотных полевых и рабочих курток до костюмов из шерсти, вельвета и льна . Все вещи отличаются продуманным дизайном и выполнены из добротных материалов. Несмотря на то, что это переосмысление американской классики, вещи все-таки создаются японским брендом и в первую очередь для японской аудитории. Учитывая особенности кроя и размерных сеток, некоторые позиции перед покупкой просто необходимо примерить.

Где заказывать END.

Noah

За Noah стоит бывший креативный директор Supreme Брендон Бабензьен. Если попытаться вкратце описать его бренд, то ничего лучше, чем «стритвир для взрослых» , мы не придумали. Это красивая, в меру сдержанная, но не лишенная индивидуальности одежда. Скажем так, она больше придется по вкусу поклонникам условного Aimé Leon Dore, нежели Supreme. О более «взрослом» подходе к стритвиру говорят даже коллаборации Noah: с брендами Barbour, Solovair и Sperry или с такими музыкальными группами, как Earth, Wind & Fire, The Cure, New Order и Depeche Mode.

Где заказывать Ssense

Le Laboureur

Сегодня рабочая одежда для многих ассоциируется с двумя брендами — Carhartt и Dickies. Но, назовем его так, этот мир гораздо больше и интереснее. Рабочая одежда забытых или уже не существующих брендов тоже может удивить. Один из таких — Le Laboureur. Изучить коллекции французского бренда стоит как минимум из‑за легких курток. Несмотря на изначальное предназначение, они выглядят более изящно, нежели растиражированные альтернативы Carhartt и Dickies. Отчасти дело в крое, отчасти — в подборе цветов.

Где заказывать Urban Excess

L.L.Bean

Об американских классиках в России многие и так знают. Пожалуй, самую популярную вещь бренда — ботинки Duck Boots — можно приобрести и сейчас. Но в случае с L.L.Bean нас не меньше интересует одежда. Речь идет о добротных куртках из канваса в охотничьем стиле, теплейших флисках и плотных фланелевых рубашках. Это одежда, которую перед покупкой хочется потрогать, примерить, неспешно пройтись в ней у зеркала. А пока эта опция недоступна, будем пользоваться официальным сайтом бренда. Там есть доставка в Россию.

Где заказывать L.L.Bean

AïE

Arts in Education, или же просто AïE, — еще один бренд из холдинга Nepenthes, в который также входят Needles, South2 West8 и Engineered Garments. Поклонники последнего могут заметить много сходств с AïE. Дело в том, что основатель AïE Кента Миямото много лет трудился ассистентом у создателя EG Дайки Сузуки. Отсюда заигрывание с асимметрией и любовь к петчворку и переосмыслению утилитарности на современный лад.

Где заказывать Nepenthes