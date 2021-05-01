Первое сотрудничество Эми Вайнхаус с Fred Perry состоялось в октябре 2010 года. Тогда стороны выпустили совместную коллекцию из 17 вещей, лекала для которой певица разрабатывала сама — поэтому в ней так много мини, глубоких V-образных вырезов и силуэтов по фигуре. Релиз получился таким успешным, что к следующему лету у артистки было готово уже три коллекции для бренда; после ее смерти в том же году Fred Perry пришлось договариваться с семьей Эми, чтобы выпустить уже готовые вещи.

Сейчас марка сотрудничает с Amy Winehouse Foundation — фондом, который родственники певицы создали для помощи молодым людям, находящимся в сложных жизненных ситуациях, включая алкогольную и наркотическую зависимость. Часть прибыли от коллабораций фонда идет на благотворительность. В очередной совместной коллекции с Fred Perry можно найти малиновую укороченную рубашку с черным атласным воротником и двумя нашивками в виде сердечек по мотивам татуировок Эми. Но самое интересное — спина изделия: на ней вышита цитата из песни «You Know I’m No Good».