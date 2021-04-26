25 апреля стало известно о смерти Альбера Эльбаза. Дизайнер, чье имя тесно связано с модным домом Lanvin, занимал должность креативного директора с 2001 по 2015 год и подарил бренду новый искренний и ироничный язык. Рассказываем, как Альбер одевал звезд первой величины и мастерски создавал коллаборации.
В 2005 году Натали Портман номинировали на лучшую актрису второго плана за фильм «Близость». Статуэтка тогда досталась Кейт Бланшетт («Авиатор»), но зато наряд Портман стал каноническим. Возможно, потому что платье Lanvin в греческом стиле немного отсылало к другой не менее популярной роли Натали — Падме Амидала из «Звездных воин».
Кризис 2008-го заставил марки стать более изобретательными в плане инфоповодов: модный дом Lanvin сотрудничает с шведской маркой денима Acne. Коллекция целиком состоит из джинсовых вещей — от пиджаков и шортов до платьев-рубашек и плащей. Вещи получились настолько вневременными, что, если бы не стилистика съемки, их можно было бы принять за актуальную коллекцию условного Uniqlo.
В коллаборации Lanvin с H&M прекрасно все: начиная с мини-фильма, снятого в поддержку коллекции, который язык не поворачивается назвать просто рекламным роликом. И заканчивая подиумным показом, на котором можно было увидеть Анну Делло Руссо с пуделем!
За что особенно любили Эльбаза в индустрии, так это за неприкрытую иронию и попытку сделать высокую моду проще. Сложно представить любой другой бренд со столетней историей, креативный директор которого вместе с моделями отплясывал бы в проморолике коллекции под «I Know You Want Me» Питбуля.
Еще одна знаменательная красная дорожка — Мерил Стрип и лучшая женская роль в фильме «Железная леди». Тогда актриса выбрала первое кастомное платье Lanvin, расшитое эко-френдли золотыми пайетками из переработанного пластика. Кстати, в тот же вечер награду за лучшую роль получил Жан Дюжарден, тоже одетый в Lanvin.
Во время сотрудничества с Lancome Альбер Эльбаз не вдавался в косметические тонкости, зато смело «приодел» флаконы в пестрые паттерны — красные сердца, синие звезды, розовый горошек и зеленые глаза.
Работа Эльбаза в Lanvin пришлась на 125-летие модного дома. В честь юбилея команда подготовила масштабную рекламную кампанию, посвященную богатой истории бренда, его дизайну и личности основательницы Жанны Ланвен, — запустила на сайте страницу с архивными фото и рисунками Жанны, а также показала коллекцию SS15.