В 2005 году Натали Портман номинировали на лучшую актрису второго плана за фильм «Близость». Статуэтка тогда досталась Кейт Бланшетт («Авиатор»), но зато наряд Портман стал каноническим. Возможно, потому что платье Lanvin в греческом стиле немного отсылало к другой не менее популярной роли Натали — Падме Амидала из «Звездных воин».