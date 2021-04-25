Умер дизайнер Альбер Эльбаз. Ему было 59 лет

На 59 году жизни в Американской больнице в Париже скончался дизайнер Альбер Эльбаз. Причина смерти не уточняется, сообщает WWD.

Эту информацию подтвердил глава компании Richemont Йохан Руперт, партнер по последнему бренду Эльбаза AZ Factory. Он выразил сожаление о смерти коллеги и добавил, что дизайнер «был не только соратником, но и любимым другом». «У Альбера была заслуженная репутация одной из самых ярких и почитаемых фигур в отрасли. Меня всегда восхищали его ум, чувствительность, щедрость и необузданная креативность», — сказал Руперт.

С 2001 по 2015 год Эльбаз занимал пост креативного директора парижского дома Lanvin, после работы в ряде других домов моды, включая Джеффри Бина, Ги Лароша и Ива Сен-Лорана.

В январе 2021 года прошел дебютный показ бренда AZ Factory, основанного Эльбазом. Дизайнер называл его «фабрикой мечты», подчеркивая то, что в производстве одежды задействованы высокие технологии.