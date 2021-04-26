Экологичные кеды, яркие раннеры и еще 16 достойных внимания пар.
Спортивный бренд перевыпустил свою классическую модель. Теперь она выполнена из экологичного материала Primegreen.
Креативный директор Dior выпустил коллаборацию с Converse. За основу взяли самый популярный силуэт бренда — Chuck 70.
Очередной совместный релиз американского бренда и культового серфера Джоэла Тюдора.
Еще одни кеды на лето. Высокая модель из органического хлопка с лаконичным брендингом Veja.
Создатель Polar Skate Co. Понтус Альв продолжает развивать свой второй бренд с минималистичными кедами.
Универсальная пара американского бренда — это беспроигрышное вложение для ценителей городского аутдор-стиля.
Французский бренд переработал классическую модель Puma, и теперь она напоминает кеды, обернутые в галоши.
Футуристичные раннеры Puma с детально продуманным дизайном и в выверенной весенней расцветке.
Отпраздновавшие в прошлом году 30-летие Gel-Lyte III будут на виду и в 2021-м. Перед вами одна из главных расцветок сезонной коллекции.
Американский рэпер, кажется, забывший о музыке, выпустил дебютную коллаборацию с Reebok. За основу взяли модель Classic Leather Legacy.
В новом релизе финского бренда All-Around особого внимания заслуживают обновленные Synchron Classic. Пара получила броскую серебристую расцветку.
Сезонная интерпретация классических раннеров Shadow 6000. Комбинированный верх, яркие акценты — все в лучших традициях американских классиков.
Фаррелл Уилльямс вновь продемонстрировал нам, насколько он силен во всем, что касается кроссовок. Цвет, материал, детали — все на высшем уровне.
Один из самых интересных дуэтов Reebok — c Brain Dead. Стороны здорово сработались и выпускают сильные релизы один за другим.
Новый виток в сотрудничестве BBC и Reebok. Помимо эффектного дизайна пара получила технологичную подошву Boost и верх из прочного материала Cordura.
Красивая расцветка беговой модели Under Armour. Как и ряд других новинок бренда, эту пару можно синхронизировать с приложением на смартфоне.
Дизайн Mirage Tech вдохновлен электронной музыкой. Если не брать в расчет все заложенные в дизайн смыслы, это просто хорошие, яркие кроссовки для сезона.
Converse продолжает перепридумывать свои главные кеды. Например, украшать их брызгами краски. Невольно вспоминаем работы Джексона Поллока.