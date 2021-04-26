Экологичные кеды, яркие раннеры и еще 16 достойных внимания пар.

adidas Originals Stan Smith

Спортивный бренд перевыпустил свою классическую модель. Теперь она выполнена из экологичного материала Primegreen.

Цена 8399 р.
Converse x Kim Jones Chuck 70

Креативный директор Dior выпустил коллаборацию с Converse. За основу взяли самый популярный силуэт бренда — Chuck 70.

Цена 12 300 р.
Vans x Tudor Chukka DX SF

Очередной совместный релиз американского бренда и культового серфера Джоэла Тюдора.

Цена 7690 р.
Veja Nova Hi-Top

Еще одни кеды на лето. Высокая модель из органического хлопка с лаконичным брендингом Veja.

Цена 7695 р.
Last Resort AB

Создатель Polar Skate Co. Понтус Альв продолжает развивать свой второй бренд с минималистичными кедами.

Цена 6200 р.
Keen Jasper Rocks SP

Универсальная пара американского бренда — это беспроигрышное вложение для ценителей городского аутдор-стиля.

Цена 8009 р.
Puma x Maison Kitsuné Ralph Sampson 70

Французский бренд переработал классическую модель Puma, и теперь она напоминает кеды, обернутые в галоши.

Цена 10 990 р.
Puma Wild Rider

Футуристичные раннеры Puma с детально продуманным дизайном и в выверенной весенней расцветке.

Цена £90
Asics Gel-Lyte III

Отпраздновавшие в прошлом году 30-летие Gel-Lyte III будут на виду и в 2021-м. Перед вами одна из главных расцветок сезонной коллекции.

Цена 9999 р.
A$AP Nast x Reebok Classic Leather Legacy

Американский рэпер, кажется, забывший о музыке, выпустил дебютную коллаборацию с Reebok. За основу взяли модель Classic Leather Legacy.

Цена 8999 р.
Karhu Synchron Classic

В новом релизе финского бренда All-Around особого внимания заслуживают обновленные Synchron Classic. Пара получила броскую серебристую расцветку.

Цена £115
Saucony Shadow 6000

Сезонная интерпретация классических раннеров Shadow 6000. Комбинированный верх, яркие акценты — все в лучших традициях американских классиков.

Цена 12 900 р.
Pharrell Williams x adidas Originals Superstar

Фаррелл Уилльямс вновь продемонстрировал нам, насколько он силен во всем, что касается кроссовок. Цвет, материал, детали — все на высшем уровне.

Цена £120
Brain Dead x Reebok Zig Kinetica II

Один из самых интересных дуэтов Reebok — c Brain Dead. Стороны здорово сработались и выпускают сильные релизы один за другим.

Цена 10 990 р.
Billionaire Boys Club x Reebok Instapump Fury Boost

Новый виток в сотрудничестве BBC и Reebok. Помимо эффектного дизайна пара получила технологичную подошву Boost и верх из прочного материала Cordura.

Цена 13 999 р.
Under Armour Velociti Wind

Красивая расцветка беговой модели Under Armour. Как и ряд других новинок бренда, эту пару можно синхронизировать с приложением на смартфоне.

Цена 14 499 р.
Puma Mirage Tech

Дизайн Mirage Tech вдохновлен электронной музыкой. Если не брать в расчет все заложенные в дизайн смыслы, это просто хорошие, яркие кроссовки для сезона.

Цена 8990 р.
Converse Chuck 70

Converse продолжает перепридумывать свои главные кеды. Например, украшать их брызгами краски. Невольно вспоминаем работы Джексона Поллока.

Цена 9500 р.
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