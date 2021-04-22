Продолжаем комплектовать гардероб к лету.

Белые кроссовки и кеды негласно считаются одним из важных атрибутов летнего гардероба. Это достаточно универсальная обувь, которую можно сочетать практически со всем. Найти подходящую пару не трудно, сегодня белые кроссовки есть в коллекциях у каждого второго бренда — будь то спортивный гигант или люксовая марка.

adidas Originals

8399 р.

Premiata

€325

New Balance

13 990 р.

Veja

10 709 р.

Air Jordan

9699 р.

Stepney Workers Club

5849 р.

Reebok

7999 р.

Vans

6290 р.

Novesta

12 149 р.

Converse

6800 р.

Бытует мнение, что белая обувь обретает особый шарм, когда на ней появляются следы носки, — потертости и небольшие загрязнения. Отчасти мы с этим согласны. Все-таки идеально белые пары выглядят достаточно странно и даже отталкивают своей стерильностью. Но ударяться в крайности также не стоит. Подобной обуви нужен определенный, хотя бы минимальный уход.

Набор Solemate, 1290 р.

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Набор Crep Protect, 1659 р.

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Набор Jason Markk, 1100 р.

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