Белые кроссовки и кеды негласно считаются одним из важных атрибутов летнего гардероба. Это достаточно универсальная обувь, которую можно сочетать практически со всем. Найти подходящую пару не трудно, сегодня белые кроссовки есть в коллекциях у каждого второго бренда — будь то спортивный гигант или люксовая марка.

Бытует мнение, что белая обувь обретает особый шарм, когда на ней появляются следы носки, — потертости и небольшие загрязнения. Отчасти мы с этим согласны. Все-таки идеально белые пары выглядят достаточно странно и даже отталкивают своей стерильностью. Но ударяться в крайности также не стоит. Подобной обуви нужен определенный, хотя бы минимальный уход.