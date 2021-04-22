Продолжаем комплектовать гардероб к лету.
Белые кроссовки и кеды негласно считаются одним из важных атрибутов летнего гардероба. Это достаточно универсальная обувь, которую можно сочетать практически со всем. Найти подходящую пару не трудно, сегодня белые кроссовки есть в коллекциях у каждого второго бренда — будь то спортивный гигант или люксовая марка.
adidas Originals8399 р.
Premiata€325
New Balance13 990 р.
Veja10 709 р.
Air Jordan9699 р.
Stepney Workers Club5849 р.
Reebok7999 р.
Vans6290 р.
Novesta12 149 р.
Converse6800 р.
Бытует мнение, что белая обувь обретает особый шарм, когда на ней появляются следы носки, — потертости и небольшие загрязнения. Отчасти мы с этим согласны. Все-таки идеально белые пары выглядят достаточно странно и даже отталкивают своей стерильностью. Но ударяться в крайности также не стоит. Подобной обуви нужен определенный, хотя бы минимальный уход.