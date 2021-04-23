Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Предпочитает «Ровеснику» бар «Китайский летчик Джао Да»
Почти что мерч для любителей депрессивного советского регги и тех, у кого в шароварах коробка
Кастомные сумочки создательницы обуви из носков и шнуров для зарядки телефона
Если в свое время вы не успели поймать коллаборацию adidas с Джереми Скоттом
Анна Махорина
Каждый день считает, сколько людей на улице не распороли шлицу на плаще
Пара сапог с разными мысами, или страшный сон перфекциониста. Носить с джинсами Ксении Шнайдер, у которых одна штанина облегающая, а другая — широкая
На прошлой неделе был день рождения Виктории Бекхэм: все делились ее секси-образами, но мне по душе Вика на спортике. 96-й год, а лук все еще суперактуален
Все еще сомневаетесь, нужны ли вам балетки?
Просто теперь моя любимая мем-страница в инстаграме
Ин Франк
Предлагает Найджелу Кабурну сделать совместную коллекцию головных уборов. Найджел не отвечает на сообщения в инстаграме
Очередная куртка Carhartt WIP, которая мне нужна. И в то же время очередная куртка Carhartt WIP, которую я куплю
Wacko Maria вновь подтвердил статус бренда с самыми крутыми летними рубашками. Ну разве кто‑то сможет с ним тягаться? Не думаю
Игги Поп демонстрирует, как носить кроссовки Nike Air Max 1
Когда ну очень любишь свуш
Какие кроссовки носили ваши любимые селебрити? Ответы в аккаунте Trainer Spotting
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Какие кроссовки носили ваши любимые селебрити? Ответы в аккаунте Trainer Spotting