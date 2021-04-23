Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Предпочитает «Ровеснику» бар «Китайский летчик Джао Да»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от No Wave! (@novvvave) Почти что мерч для любителей депрессивного советского регги и тех, у кого в шароварах коробка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TEGA AKINOLA (@tegaakinola) Кастомные сумочки создательницы обуви из носков и шнуров для зарядки телефона

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Koi Footwear (@koifootwear) Если в свое время вы не успели поймать коллаборацию adidas с Джереми Скоттом

Анна Махорина Каждый день считает, сколько людей на улице не распороли шлицу на плаще

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от APOC STORE (@apocstore) Пара сапог с разными мысами, или страшный сон перфекциониста. Носить с джинсами Ксении Шнайдер, у которых одна штанина облегающая, а другая — широкая

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Trainer Spotting (@trainer.spotting) На прошлой неделе был день рождения Виктории Бекхэм: все делились ее секси-образами, но мне по душе Вика на спортике. 96-й год, а лук все еще суперактуален

Ин Франк Предлагает Найджелу Кабурну сделать совместную коллекцию головных уборов. Найджел не отвечает на сообщения в инстаграме

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carhartt Work In Progress (@carharttwip) Очередная куртка Carhartt WIP, которая мне нужна. И в то же время очередная куртка Carhartt WIP, которую я куплю

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от END. (@end_clothing) Wacko Maria вновь подтвердил статус бренда с самыми крутыми летними рубашками. Ну разве кто‑то сможет с ним тягаться? Не думаю