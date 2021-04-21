Если вы еще не приобрели самый актуальный силуэт сезона, самое время это сделать.

032c и adidas Originals показали очередную коллаборацию: если в прошлый раз это были ботинки GSG-9.2, то сейчас стороны выпустили кроссовки GSG Running TR и мюли GSG Mule. В преддверии летнего сезона советуем обратить внимание на последние.

Мюли выполнены из неопрена, имеют прорезиненный мысок и посажены на массивную подошву Traxion с кобрендингом. Модель представлена в двух цветах — Savanna и Core Black. Непонятно, насколько нога будет чувствовать себя комфортно в неопрене в жару, так что лучше выгуливать их в прохладные весенние и летние дни, надев прямо на носок.