В этом сезоне вы гораздо чаще будете видеть открытую обувь. В вашем гардеробе ее еще нет? «Афиша Daily» собрала 11 отличных пар на любой вкус и кошелек.

В прошлом году открытая обувь стала мелькать в коллекциях брендов разного калибра: от масс-маркета и среднего ценового сегмента до люксовых гигантов. Будто бы все разом поняли, что мюли и сабо не только очень удобные, но и сочетаются практически со всем.

О том, что популярность открытой обуви сейчас на пике, говорит и другая тенденция — интерес к ней спортивных брендов. Свои варианты кроссовок без задников показали сразу несколько крупных игроков: Nike, adidas Originals, Reebok и Vans (в коллаборации с LQQK Studio).

Присмотреть новую пару можно уже сейчас, в феврале. Во-первых, из‑за хороших скидок на остатки прошлогодних коллекций, когда тренд только набирал обороты. Во-вторых, чтобы не терять времени весной. Пока все будут изучать предложения масс-маркета и других брендов, ждать заказанные пары, вы будете уже экипированы.