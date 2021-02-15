В этом сезоне вы гораздо чаще будете видеть открытую обувь. В вашем гардеробе ее еще нет? «Афиша Daily» собрала 11 отличных пар на любой вкус и кошелек.
В прошлом году открытая обувь стала мелькать в коллекциях брендов разного калибра: от масс-маркета и среднего ценового сегмента до люксовых гигантов. Будто бы все разом поняли, что мюли и сабо не только очень удобные, но и сочетаются практически со всем.
О том, что популярность открытой обуви сейчас на пике, говорит и другая тенденция — интерес к ней спортивных брендов. Свои варианты кроссовок без задников показали сразу несколько крупных игроков: Nike, adidas Originals, Reebok и Vans (в коллаборации с LQQK Studio).
Присмотреть новую пару можно уже сейчас, в феврале. Во-первых, из‑за хороших скидок на остатки прошлогодних коллекций, когда тренд только набирал обороты. Во-вторых, чтобы не терять времени весной. Пока все будут изучать предложения масс-маркета и других брендов, ждать заказанные пары, вы будете уже экипированы.
Martine Rose, 29 785 вместо 33 029 р.
Nodaleto, 20 227 вместо 40 454 р.
Blue Bird Shoes, 7534 вместо 18 835 р.
Jacquemus, 243 вместо €405
Birkenstock, 5494 вместо 9990 р.
Suicoke, 6808 вместо 12 379 р.
Vans x LQQK, 5099 вместо 8408 р.
Reebok, 87 вместо €125
adidas Originals, 4999 вместо 6999 р.
adidas Originals, 2999 вместо 5499 р.