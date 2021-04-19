Совместная пара с брендом Midorikawa, которая вызовет много вопросов, но точно привлечет внимание.

Мастер сандалий Suicoke представил коллаборацию с авангардным японским брендом Midorikawa. В основу совместного релиза легла пара с пальцами и технологичной подошвой Vibram. И без того странную модель, благодаря бежевому цвету напоминающую босую ногу, дизайнеры решили дополнить декоративными крашеными ногтями.

Глядя на новинку Suicoke и Midorikawa, невольно вспоминаются старые ботинки Comme des Garçons с крайне спорным дизайном.