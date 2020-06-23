Корейское подразделение New Balance выпустило гибрид кроссовок и сандалий. Верх модели, получившей название CRV-Cove, выполнен из дышащей и быстросохнущей сетки. Дизайн дополняют резиновые ленты со светоотражающими деталями и эластичная система шнуровки для регулировки посадки. В основании гибридной модели — мягкая резиновая подошва с противоскользящей поверхностью.

Кроссовки-сандалии CRV-Cove доступны в трех цветовых решениях — зеленом, сером и черном. Купить новинку можно только в Корее, но часть ретейлеров осуществляют онлайн-продажи с доставкой по миру. Среди них, например, 8Division. Одна пара обойдется в 80 долларов.

Напомним, это не первый подобный эксперимент New Balance. В мае спортивный бренд выпустил гибрид кроссовок и сандалий с говорящим названием Shandal.