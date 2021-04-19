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Создатели марки с долей иронии определяют стилистику своей одежды как future workwear. Антон и Оксана решили переосмыслить то, как меняются рабочая одежда и профессии в целом. Им близка функциональность и универсальность вещей в стиле workwear, а также их техническая эстетика, но при этом они понимают, что многие профессии уходят в сторону творчества, а вместе с этим меняется и рабочая униформа.