Марка мужской одежды из Украины пытается представить униформу ближайшего будущего, в котором необязательно весь день находиться в офисе, а можно встретить рабочее утро в кафе и вечером оказаться на рейве.
Создатели M0D44 Антон Або и Оксана Рисованая работали в украинском стритвир-бренде «Синдикат» — арт-директором и бренд-менеджером соответственно. Собственную марку они придумали летом 2019 года, выпустив к осени того же года первую небольшую коллекцию.
M0D44 за 10 секунд:
Название M0D44 имеет несколько смыслов. Тут зашит телефонный код Киева — 044, а также слово «module», под которым понимается элемент, часть системы, который отсылает к рабочей эстетике бренда.
Создатели марки с долей иронии определяют стилистику своей одежды как future workwear. Антон и Оксана решили переосмыслить то, как меняются рабочая одежда и профессии в целом. Им близка функциональность и универсальность вещей в стиле workwear, а также их техническая эстетика, но при этом они понимают, что многие профессии уходят в сторону творчества, а вместе с этим меняется и рабочая униформа.
Вот как сами основатели описывают концепцию M0D44: «До распада Советского Союза Украина была индустриальной территорией. А потом границы открылись, и в страну хлынула западная музыка, кино, фешен. В итоге получилось так, что родители были рабочим классом, а дети уже не хотят работать на атомной станции. Креативные профессии гораздо популярнее. Уникальность в том, что два мира существуют на одной территории. Промышленная эстетика, постсоветский визуальный шум, восточно-европейский бардак, западные тренды — все это смешивается, мутирует, кипит и теперь выплескивается с востока на запад Европы».
Над брендом сейчас работает небольшая команда — четыре человека в штате и три на фрилансе: каждый сотрудник многозадачен, но имеет определенную компетенцию. Антон отвечает за всю креативную составляющую: создает коллекцию, в деталях продумывает концепцию, делает все визуалы. Оксана коммуницирует с байерами, прессой и другими контрагентами. А весь процесс изготовления вещей курирует менеджер по производству — сотрудничает с поставщиками тканей, проверенными цехами и фабриками. Производство у M0D44 на аутсорсе, но есть свой экспериментальный цех, где разрабатываются новые вещи и тестируются идеи. У команды также есть партнеры и друзья, с которыми сотрудничают проектно или консультируются в вопросах, где не хватает компетенций штатных сотрудников.
Аудитория M0D44 — молодые люди от 18 до 40 лет, в основном творческих профессий. Причем несмотря на то что ассортимент бренда мужской, девушки заказывают не меньше парней. Значимая часть онлайн-заказов приходит из России, Великобритании, Германии, Сингапура. Кстати, создатели марки еще при запуске ориентировались в основном на зарубежный рынок. Бренд презентовал коллекцию на Pitti Uomo, приехал с первыми байерами, но тут же начался локдаун. Сейчас вещи M0D44 продаются в магазинах Японии, Германии и Финляндии, и марка активно расширяет свою географию. При этом на локальном украинском рынке бренд тоже востребован.
Из планов на будущее — расширение ассортимента, в том числе женская линейка. Сейчас M0D44 активно работает над аксессуарами и прорабатывает раздел ювелирных изделий. Как только закончится история с локдауном, бренд планирует вернуться к международным выставкам.
Приобрести вещи марки можно в интернет-магазине. У M0D44 нет своего концепт-стора, но их вещи представлены в магазинах в Киеве, Одессе, Токио, Берлине и на финской онлайн-платформе устойчивых брендов. В данный момент ведутся переговоры с магазином из Москвы. Диапазон цен — от $50 за сумку через плечо до $450 за «рабочее» пальто из органического хлопка.