Третья часть нашего гида по беспроигрышным вложениям в гардероб.

Подробности по теме Вторая часть нашего гида по беспроигрышным вложениям в гардероб. Вторая часть нашего гида по беспроигрышным вложениям в гардероб.

Рабочая куртка

Начнем с того, что рабочая куртка — это достаточно абстрактное определение. По сути, так можно назвать любую верхнюю одежду трудящихся. У рабочей куртки нет единого дизайна или силуэта. Тем не менее определенные характеристики все же есть: плотная износостойкая ткань, обилие карманов и отложной воротник. Поговорим о наиболее популярном силуэте — Chore Coat — куртке, которая без подкладки напоминает рабочий пиджак. Чаще всего на ее лицевой стороне располагаются четыре кармана, один из которых на застежке. У американских классиков рабочей одежды Carhartt и Dickies воротники в основном выполнены из вельвета контрастного цвета. После того, как рабочая одежда стала востребована не только среди скейтеров и рэперов, многие бренды и модные дома стали выпускать собственные вариации рабочих курток. Если вы хотите максимально аутентичную (иными словами, еще более прочную и тяжеловесную) куртку, то отправляйтесь за ней на Amazon или eBay. Также советуем изучить винтажную рабочую одежду европейских стран. Она может приятно удивить. Например, в коллекциях французского бренда Le Laboureur есть безупречные рабочие куртки, которые больше напоминают пиджаки.

Тренч

Сложно сказать что‑то новое о тренчах. Они давно считаются базовым предметом гардероба. В традиционном понимании тренч представляет собой двубортный плащ, с поясом и погонами на плечах. Такие появляются в новых коллекциях каждого второго бренда — от масс-маркета до титанов люксовой индустрии. Они всегда актуальны, и их легко адаптировать под любой гардероб. Наверняка вы и сами замечали, что наиболее популярный цвет — бежевый. Чуть меньшим спросом пользуются синие тренчи. Это действительно беспроигрышные варианты. Но мы советуем приглядеться к менее заезженным и интересным оттенкам зеленого и серого.

Харрингтон

На харрингтон принято смотреть как на вещь с богатой историей, классический предмет мужского гардероба. Но, если быть проще, это еще одна куртка на каждый день и более изящная альтернатива бомберу. И харрингтон, и бомбер легко комбинировать с кедами и кроссовками, но первый лучше сочетается с более формальной обувью — лоферами или, например, дезертами. В сознании многих харрингтон — синоним куртки G9 британского бренда Baracuta. И это неспроста, ведь модель имеет внушительный поп-культурный бэкграунд, ее носили популярные музыканты и актеры. Если вам нужны референсы, найдите фотографии покойного Стива МакКуина. Его образы с G9 — лучший источник вдохновения.

Кардиган

Wood Wood, 500 фунтов 1 из 3 Aimé Leon Dore x Woolrich, 390 фунтов 2 из 3 Missoni, 975 фунтов 3 из 3

Речь идет не о тех кардиганах, которые непременно ассоциируются с рубашкой и воспринимаются скорее как дополнительный вспомогательный слой для офисного образа. Обратите внимание на яркие экземпляры, с эффектным воротником или плотной вязкой, — они уверенно справляются с ролью самостоятельной единицы в гардеробе. А еще заменят куртку ранней осенью или поздней весной.

Вязаная рубашка

Мы уже рассказывали о вязаных рубашках. Микротренд так и не перерос в полноценную тенденцию. И это к лучшему. Ведь так их едва ли смогут опошлить. Вязаные рубашки начали набирать популярность в 50-х. Когда после Второй мировой войны американцы стали путешествовать по Европе. Вся их прелесть (особенно тех, что украшены узором или паттерном) в том, что они в одиночку способны придать образу элегантности. Будь то сочетание с базовыми чиносами и лоферами или традиционным брючным костюмом и ботинками. В большинстве случаев такие рубашки отличаются высоким ценником, но они определенно стоят своих денег. Особенно советуем приглядеться к бренду Scott Fraser Collection, который воссоздал точные копии вязаных рубашек из фильма «Талантливый мистер Рипли».