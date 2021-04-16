Третья часть нашего гида по беспроигрышным вложениям в гардероб.
Рабочая куртка
Начнем с того, что рабочая куртка — это достаточно абстрактное определение. По сути, так можно назвать любую верхнюю одежду трудящихся. У рабочей куртки нет единого дизайна или силуэта. Тем не менее определенные характеристики все же есть: плотная износостойкая ткань, обилие карманов и отложной воротник.
Поговорим о наиболее популярном силуэте — Chore Coat — куртке, которая без подкладки напоминает рабочий пиджак. Чаще всего на ее лицевой стороне располагаются четыре кармана, один из которых на застежке. У американских классиков рабочей одежды Carhartt и Dickies воротники в основном выполнены из вельвета контрастного цвета.
После того, как рабочая одежда стала востребована не только среди скейтеров и рэперов, многие бренды и модные дома стали выпускать собственные вариации рабочих курток.
Если вы хотите максимально аутентичную (иными словами, еще более прочную и тяжеловесную) куртку, то отправляйтесь за ней на Amazon или eBay. Также советуем изучить винтажную рабочую одежду европейских стран. Она может приятно удивить. Например, в коллекциях французского бренда Le Laboureur есть безупречные рабочие куртки, которые больше напоминают пиджаки.
Тренч
Alexander McQueen, 137 748 р.
Connolly, 1 018 евро
Lemaire, 75 684 р.
Сложно сказать что‑то новое о тренчах. Они давно считаются базовым предметом гардероба. В традиционном понимании тренч представляет собой двубортный плащ, с поясом и погонами на плечах.
Такие появляются в новых коллекциях каждого второго бренда — от масс-маркета до титанов люксовой индустрии. Они всегда актуальны, и их легко адаптировать под любой гардероб.
Наверняка вы и сами замечали, что наиболее популярный цвет — бежевый. Чуть меньшим спросом пользуются синие тренчи. Это действительно беспроигрышные варианты. Но мы советуем приглядеться к менее заезженным и интересным оттенкам зеленого и серого.
Харрингтон
На харрингтон принято смотреть как на вещь с богатой историей, классический предмет мужского гардероба. Но, если быть проще, это еще одна куртка на каждый день и более изящная альтернатива бомберу.
И харрингтон, и бомбер легко комбинировать с кедами и кроссовками, но первый лучше сочетается с более формальной обувью — лоферами или, например, дезертами.
В сознании многих харрингтон — синоним куртки G9 британского бренда Baracuta. И это неспроста, ведь модель имеет внушительный поп-культурный бэкграунд, ее носили популярные музыканты и актеры. Если вам нужны референсы, найдите фотографии покойного Стива МакКуина. Его образы с G9 — лучший источник вдохновения.
Кардиган
Wood Wood, 500 фунтов
Aimé Leon Dore x Woolrich, 390 фунтов
Missoni, 975 фунтов
Речь идет не о тех кардиганах, которые непременно ассоциируются с рубашкой и воспринимаются скорее как дополнительный вспомогательный слой для офисного образа. Обратите внимание на яркие экземпляры, с эффектным воротником или плотной вязкой, — они уверенно справляются с ролью самостоятельной единицы в гардеробе. А еще заменят куртку ранней осенью или поздней весной.
Вязаная рубашка
Beams Plus, 106 евро
Beams Plus, 11 609 р.
Dries Van Noten, 375 фунтов
Mr P., 395 фунтов
Mr P., 140 фунтов
Мы уже рассказывали о вязаных рубашках. Микротренд так и не перерос в полноценную тенденцию. И это к лучшему. Ведь так их едва ли смогут опошлить.
Вязаные рубашки начали набирать популярность в 50-х. Когда после Второй мировой войны американцы стали путешествовать по Европе. Вся их прелесть (особенно тех, что украшены узором или паттерном) в том, что они в одиночку способны придать образу элегантности. Будь то сочетание с базовыми чиносами и лоферами или традиционным брючным костюмом и ботинками.
В большинстве случаев такие рубашки отличаются высоким ценником, но они определенно стоят своих денег. Особенно советуем приглядеться к бренду Scott Fraser Collection, который воссоздал точные копии вязаных рубашек из фильма «Талантливый мистер Рипли».