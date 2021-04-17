К любимой бандане.

Спортивный бренд продолжает эксперименты со своими классическими силуэтами и выпускает релиз Paisley Swoosh. В него войдут интерпретированные версии моделей Air Force 1 и Blazer Low. Обе пары получили верх из канваса кремового цвета с красивой текстурой и контрастный свуш, украшенный узором пейсли (такие, как правило, бывают изображены на банданах).

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В этом месяце релиз Paisley Swoosh поступит в продажу у избранных ретейлеров спортивного бренда по всему миру. Air Force 1 обойдутся в 111 долларов, Blazer Low — 101 доллар.

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