8 апреля британскому дизайнеру, активистке и просто главному панку от мира моды Вивьен Вествуд исполнилось 80 лет. Ее можно часто увидеть в рекламных кампаниях собственного бренда, одетой в луки марки, но как Вивьен выглядит в жизни? Ответ — в аккаунте ее мужа.

У Вивьен Вествуд нет личной инстаграм-страницы (либо она ее не афиширует), зато есть у ее мужа и партнера по бренду Андреаса Кронталера. И этому миру сильно повезло, что последнее время супруг регулярно фиксирует луки Вивьен в своем аккаунте. Скажем сразу: стиль модной бунтарки в жизни почти не отличается от того, что мы видим на подиуме и в съемках Vivienne Westwood. Безумные сочетания несочетаемого, пестрые принты, нарочитая небрежность, сложная многослойность — и все это иногда сдобрено ярким макияжем. На контрасте с длинными седыми волосами выглядит особенно впечатляюще. Одним словом, лучше один раз увидеть.