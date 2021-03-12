Подборка для тех, кому не достались вещи из коллаборации H&M.
11 марта H&M выпустил в продажу долгожданную коллекцию с Simone Rocha. Российский сайт работал в режиме электронной очереди без номерков: попасть в интернет-магазин удалось нескольким счастливчикам, остальным не повезло. При этом на «Авито» уже можно найти практически любую вещь из коллекции: правда, иногда наценка на них доходит до 300%. Если вы остались без желанного платья в стиле беби-долл или блузы с бантами, не отчаивайтесь: нарядные вещи в стиле Simone Rocha можно найти в масс-маркете.
Пальто Osome2some38 600 р.
Ожерелье COS5990 р.
Блуза Zara2999 р.
Somewhere Nowhere10 990 р.
Платье Reserved2499 р.
Боди Zara1499 р.
Серьги H&M599 р.
Юбка & Other Stories6990 р.
Платье Uterque13 990 р.
Резинки для волос Reserved699 р.
Платье Monki3000 р.
Лоферы Uterque11 990 р.
Сумка Mango3299 р.
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