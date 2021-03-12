Подборка для тех, кому не достались вещи из коллаборации H&M.

11 марта H&M выпустил в продажу долгожданную коллекцию с Simone Rocha. Российский сайт работал в режиме электронной очереди без номерков: попасть в интернет-магазин удалось нескольким счастливчикам, остальным не повезло. При этом на «Авито» уже можно найти практически любую вещь из коллекции: правда, иногда наценка на них доходит до 300%. Если вы остались без желанного платья в стиле беби-долл или блузы с бантами, не отчаивайтесь: нарядные вещи в стиле Simone Rocha можно найти в масс-маркете.

Пальто Osome2some

38 600 р.

Ожерелье COS

5990 р.

Блуза Zara

2999 р.

Somewhere Nowhere

10 990 р.

Платье Reserved

2499 р.

Боди Zara

1499 р.

Серьги H&M

599 р.

Юбка & Other Stories

6990 р.

Платье Reserved

3999 р.

Платье Uterque

13 990 р.

Резинки для волос Reserved

699 р.

Платье Reserved

3999 р.

Топ Lime

https://lime-shop.ru/product/0903_136-chernyy

Платье Monki

3000 р.

Лоферы Uterque

11 990 р.

Сумка Mango

3299 р.
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