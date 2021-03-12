11 марта H&M выпустил в продажу долгожданную коллекцию с Simone Rocha. Российский сайт работал в режиме электронной очереди без номерков: попасть в интернет-магазин удалось нескольким счастливчикам, остальным не повезло. При этом на «Авито» уже можно найти практически любую вещь из коллекции: правда, иногда наценка на них доходит до 300%. Если вы остались без желанного платья в стиле беби-долл или блузы с бантами, не отчаивайтесь: нарядные вещи в стиле Simone Rocha можно найти в масс-маркете.