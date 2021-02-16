Мы уже привыкли, что порой предметы Supreme вызывают у общественности еще больший интерес, чем вещи из регулярных коллекций. И это вполне логично, если вспомнить, чего только нью-йоркский бренд не выпускал за последние несколько лет. Здесь были бритвы, кирпичи, палочки для еды, автомат-пинбол, микрофоны, зубные пасты, инструменты и много чего еще.

В весенне-летней коллекции также нашлось место для необычных предметов: холодильник Smeg, пленочный фотоаппарат Yashica, гидроцикл Sea-Doo, сэмплер Akai MPC, хлопья Wheaties, воздушный змей и изогнутый стул Vitra. Также в релиз вошли более традиционные позиции: постельное белье, посуда, бутылки для воды, ремни, полотенца, чехлы для iPhone, брелоки, кольца и бейсбольные биты.