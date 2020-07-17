Все дело в «Тату».
ГМИИ им. А.С.Пушкина и TTSWTRS выпустили совместный релиз. Поводом для коллаборации стало возобновление работы выставки-исследования «Tату», посвященной искусству татуировки и его более чем 300-летней истории.
В капсулу вошли три бестселлера украинского бренда — сетчатое боди из сетки, шелковый платок и хлопковое худи. Все вещи выполнены в привычном для TTSWTRS аутентичном телесном цвете и декорированы видоизмененными татуировками.
Совместный релиз Пушкинского и TTSWTRS уже поступил в продажу. Купить вещи из капсулы можно в сувенирном магазине Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Худи обойдется в 18 000 рублей, боди — в 12 500 рублей, платок — в 6500 рублей.