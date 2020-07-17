ГМИИ им. А.С.Пушкина и TTSWTRS выпустили совместный релиз. Поводом для коллаборации стало возобновление работы выставки-исследования «Tату», посвященной искусству татуировки и его более чем 300-летней истории.

В капсулу вошли три бестселлера украинского бренда — сетчатое боди из сетки, шелковый платок и хлопковое худи. Все вещи выполнены в привычном для TTSWTRS аутентичном телесном цвете и декорированы видоизмененными татуировками.