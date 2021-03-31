Классическая красная помада, альтернатива ретинолу, тени для ленивых и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в марте.

Тональная основа Urban Decay Stay Naked Hydromaniac

Тональное средство с легким ухаживающим эффектом — хорошее покрытие даже при тонком слое за весь день не иссушит кожу, а наоборот, увлажнит.

Цена 3590 р.
Жидкое мыло Windsor’s Soap «Роза & брют»

Существенная пол-литровая банка жидкого мыла с натуральными маслами и запахом дня рождения — букетов и шампанского.

Цена 2590 р.
Масло-концентрат для восстановления осветленных волос Kérastase Blond Absolu

Концентрированное масло разглаживает и защищает. Подойдет даже не осветленным, но секущимся волосам.

Цена 4090 р.
Губная помада YSL Beauty Rouge Pur Couture

Лимитированное возвращение легендарного оттенка Le Rouge — насыщенного классического красного.

Цена 3128 р.
Тональный крем с эффектом сияния YSL Beauty Touche Éclat Le Teint

Тренд на сияющую кожу дал слабину в 2020-м, но теперь снова на коне. Новая основа YSL как раз для тех, кто любит эффект живой кожи.

Цена 4207 р.
Сыворотка для лица с бакучиолом и пептидами The Cult Face

Бакучиол — растительная альтернатива ретинолу. Работает так же эффективно, но мягче относится к коже.

Цена 4100 р.
Стойкие кремовые тени Smashbox Always On

Пигментированные тени, которые легко наносить прямо пальцами из тюбика. Из явных преимуществ — широкий ассортимент ярких оттенков.

Цена 2190 р.
Жидкие блестящие тени для век Kiko Milano

Еще одно средства для макияжа век, которое даже при небрежном нанесении гарантирует праздничный образ.

Цена 949 р.
Антиоксидантная сыворотка SkinCeuticals Silymarin CF

Силимарин, витамин C, феруловая и салициловая кислоты выравнивают тон, уменьшают высыпания и разглаживают мелкие морщины. Дорого, но эффективно.

Цена 13 229 р.
Палетка теней для век Romanovamakeup Sexy Eyeshadow Palette

Универсальная палетка для тех, кто не любит задумываться над сочетаниями: каждый оттенок отлично дополняет другой.

Цена 3700 р.
Увлажняющий шампунь Noah

Шампунь с маслом ментола может работать и вместо бодрящего душа.

Цена 1900 р.
Спонж для лица Beautyblender Original Bio Pure

Зеленый бьютиблендер на 60% состоит из растительный компонентов, а его упаковка сделана из переработанных материалов. Экологичнее только руками.

Цена 1990 р.
Масло для губ Clarins Lip Comfort

Ухаживающее масло для губ с заметным глянцем и щедрой горстью блесток.

Цена 2240 р.
Блеск для губ Dear Dahlia

Комфортный блеск с мелким шиммером — хорошее дополнение к будущему загару.

Цена 2690 р.
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