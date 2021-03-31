Классическая красная помада, альтернатива ретинолу, тени для ленивых и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в марте.
Тональное средство с легким ухаживающим эффектом — хорошее покрытие даже при тонком слое за весь день не иссушит кожу, а наоборот, увлажнит.
Существенная пол-литровая банка жидкого мыла с натуральными маслами и запахом дня рождения — букетов и шампанского.
Концентрированное масло разглаживает и защищает. Подойдет даже не осветленным, но секущимся волосам.
Лимитированное возвращение легендарного оттенка Le Rouge — насыщенного классического красного.
Тренд на сияющую кожу дал слабину в 2020-м, но теперь снова на коне. Новая основа YSL как раз для тех, кто любит эффект живой кожи.
Пигментированные тени, которые легко наносить прямо пальцами из тюбика. Из явных преимуществ — широкий ассортимент ярких оттенков.
Еще одно средства для макияжа век, которое даже при небрежном нанесении гарантирует праздничный образ.
Силимарин, витамин C, феруловая и салициловая кислоты выравнивают тон, уменьшают высыпания и разглаживают мелкие морщины. Дорого, но эффективно.
Универсальная палетка для тех, кто не любит задумываться над сочетаниями: каждый оттенок отлично дополняет другой.
Шампунь с маслом ментола может работать и вместо бодрящего душа.
Зеленый бьютиблендер на 60% состоит из растительный компонентов, а его упаковка сделана из переработанных материалов. Экологичнее только руками.
Ухаживающее масло для губ с заметным глянцем и щедрой горстью блесток.
Комфортный блеск с мелким шиммером — хорошее дополнение к будущему загару.