Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В феврале это магнитная тушь, санитайзер-гороскоп, мыло с ревнем и многое другое.

Тоник для ухода за кожей головы Holika Holika

Несмываемый тоник в спрее одновременно увлажняет и успокаивает кожу головы, помогая волосам оставаться свежими чуточку дольше.

Цена 990 р.
Сыворотка для лица Rodial Snake

Мазь из змеиного яда, только для лица. Компонент, добываемый из секрета рептилий, стремительно разглаживает кожу сразу после нанесения.

Цена 7300 р.
Тональный крем Lumene Stay Weightless

Подготовка к наступающей весне — крем с минеральным солнцезащитным фильтром, легкой текстурой, но устойчивым покрытием.

Цена 1990 р.
Жидкая губная помада Dear Dahlia

Муссовый тинт люксового корейского бренда подходит для популярного азиатского макияжа: растушеваных и будто бы пудровых губ.

Цена 2690 р.
Набор для ежедневного очищения [comfort zone]

Дуэт из молочка для деликатного очищения и завершающего тоника с ниацинамидом как лучшая пара для бережного ухода.

Цена 5576 р.
Спрей для тела Victoria's Secret Coconut Passion

Дымка для тех, кто любит почти что съедобные ароматы.

Цена 899 р.
Тушь для ресниц Vera Lash Condom

Неожиданное для бренда провокационное название объясняется тем, что тушь как бы обволакивает каждую ресничку. Смывается, кстати, просто водой.

Цена 1600 р.
Успокаивающая дымка Uriage Xemose

Сос-средство для острых приступов зуда. Формат спрея помогает избежать лишних контактов.

Цена 1103 р.
Гель для душа Shower Mate

Большая бадья геля, который прекрасно пенится и смывается, приятно пахнет, но при этом не оставляет аромат на теле.

Цена 910 р.
Oлео-сыворотка для лица Natura Siberica LAB Biome

В эту восстанавливающую сыворотку добавили даже микрочастицы золота. Но работает она в основном за счет суммы масел и витамина С.

Цена 419 р.
Сухой шампунь Dove

Мощный спрей, который не только освежает прическу, но и может заменить средство для укладки.

Цена 365 р.
Тушь для ресниц Lancome Lash Idole

Еще один достойный вариант от бренда, знаменитого своими средствами для ресниц. Один слой подойдет для макияжа на каждый день, а два — для вечернего.

Цена 2122 р.
Тушь Benefit They're Real! Magnet

Бренд добавил в состав туши оксид железа, а наконечник щеточки сделал магнитным — так ресницы во время окрашивания слегка приподнимаются.

Цена 2620 р.
Набор для ухода за кожей вокруг глаз Fenty Skin

Обдуманный подход: вместо аппликатора на тюбике массирующий ролик выпускается отдельно, а значит его можно использовать долго.

Цена 2964 р.
Очищающий гель для рук Merci Handy

Симпатичный санитайзер, перед покупкой которого стоит составить натальную карту.

Цена 256 р.
Мыло L'Occitane Bonne Mere

Мыло для любителей нетипичных сочетаний: вместо розы или лаванды внутри ревень и базилик.

Цена 490 р.
Тоник Kylie Skin

Ухаживающая линейка Кайли Дженнер была воспринята бьюти-энтузиастами без вдохновения. Сделать выводы лично теперь может и российский покупатель.

Цена 2660 р.