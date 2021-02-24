Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В феврале это магнитная тушь, санитайзер-гороскоп, мыло с ревнем и многое другое.
Несмываемый тоник в спрее одновременно увлажняет и успокаивает кожу головы, помогая волосам оставаться свежими чуточку дольше.
Мазь из змеиного яда, только для лица. Компонент, добываемый из секрета рептилий, стремительно разглаживает кожу сразу после нанесения.
Подготовка к наступающей весне — крем с минеральным солнцезащитным фильтром, легкой текстурой, но устойчивым покрытием.
Муссовый тинт люксового корейского бренда подходит для популярного азиатского макияжа: растушеваных и будто бы пудровых губ.
Дуэт из молочка для деликатного очищения и завершающего тоника с ниацинамидом как лучшая пара для бережного ухода.
Дымка для тех, кто любит почти что съедобные ароматы.
Неожиданное для бренда провокационное название объясняется тем, что тушь как бы обволакивает каждую ресничку. Смывается, кстати, просто водой.
Сос-средство для острых приступов зуда. Формат спрея помогает избежать лишних контактов.
Большая бадья геля, который прекрасно пенится и смывается, приятно пахнет, но при этом не оставляет аромат на теле.
В эту восстанавливающую сыворотку добавили даже микрочастицы золота. Но работает она в основном за счет суммы масел и витамина С.
Мощный спрей, который не только освежает прическу, но и может заменить средство для укладки.
Еще один достойный вариант от бренда, знаменитого своими средствами для ресниц. Один слой подойдет для макияжа на каждый день, а два — для вечернего.
Бренд добавил в состав туши оксид железа, а наконечник щеточки сделал магнитным — так ресницы во время окрашивания слегка приподнимаются.
Обдуманный подход: вместо аппликатора на тюбике массирующий ролик выпускается отдельно, а значит его можно использовать долго.
Симпатичный санитайзер, перед покупкой которого стоит составить натальную карту.
Мыло для любителей нетипичных сочетаний: вместо розы или лаванды внутри ревень и базилик.
Ухаживающая линейка Кайли Дженнер была воспринята бьюти-энтузиастами без вдохновения. Сделать выводы лично теперь может и российский покупатель.