Кроссовки под цвет мозга, кеды с торчащими нитками и еще 16 стоящих пар месяца.

Awake NY x Reebok Classic Leather

В этот раз бренды сосредоточились на классических моделях — Classic Leather и Club C. Обе получили эффектный верх со вставками, имитирующими змеиную кожу.

Цена 8999 р.
Puma Ralph Sampson 70 Lo Premium Archive

Обновленная версия одной из главных моделей немецкого бренда — с комбинированным верхом и легким винтажным налетом.

Цена 7109 р.
New Balance 237

Новый силуэт New Balance — дань уважения кроссовкам из 70-х. Перед вами, пожалуй, самая сильная расцветка.

Цена 12 990 р.
Nike SB Zoom Blazer Mid

За последние полтора года модель Blazer значительно прибавила в популярности. Вот очередная ее интерпретация — с нарочито состаренным верхом.

Цена £95
Saucony Jazz 81

Saucony отмечает 40-летие классической модели Jazz. Залог успеха образцовой пары на каждый день кроется в сдержанной расцветке и комбинированном верхе.

Цена 10 300 р.
New Balance 57/40

Еще одна новая модель New Balance. Бренд позиционирует кроссовки как более современную версию 574-й модели.

Цена 14 990 р.
Premiata Mase

Mase — одна из самых сильных регулярных моделей в арсенале Premiata. Среди новых расцветок особенно выделяется эта — светло-серая с черными вставками.

Цена 23 850 р.
Asics Gel-Lyte III OG

В прошлом году модели Gel-Lyte III исполнилось 30 лет. И она все еще считается (по праву) одной из самых популярных в истории бренда.

Цена 9499 р.
Hummel Marathona Suede

Одна из самых популярных моделей датского бренда Hummel в идеальной весенней расцветке.

Цена £100
End. x Saucony Azura 2000

В основу нового релиза британского ретейлера и американского бренда легла модель Azura 2000. На подобную расцветку стороны вдохновил мозг человека.

Цена 12 149 р.
Mizuno Contender S

Обновленная версия модели, впервые вышедшей в 1995 году. Достойная альтернатива кроссовкам из 990-й серии New Balance.

Цена £95
Premiata Sneakers

Роскошные кеды с декоративными торчащими нитками. Для создания максимально расслабленных образов.

Цена €420
Asics x Vivienne Westwood Gel-Kayano 27 LTX

Верх модели спрятали в полупрозрачную оболочку. Источником вдохновения для сторон послужили латексные чулки из архивов Vivienne Westwood.

Цена 19 799 р.
Lacoste Match Break

Продолжаем тему 70-х. Если вы устали от 327-й модели New Balance, то вот приемлемая альтернатива.

Цена 16 980 р.
Nike Daybreak

Легкая весенняя пара, которая по своей функциональности легко заменит пресловутые белые кеды.

Цена 7779 р.
Converse x Sportility Jack Purcell

Бренд вдохновился почтовыми конвертами и коробками Tyvek и выпустил кеды в похожем дизайне.

Цена 11 390 р.
Converse x Chinatown Market x NBA Chuck Taylor 70 High

Converse и Chinatown Market выпустили кеды, вдохновленные дизайном баскетбольных чемпионских курток. Эта пара посвящена «Лейкерс».

Цена 12 490 р.
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