Кроссовки под цвет мозга, кеды с торчащими нитками и еще 16 стоящих пар месяца.
В этот раз бренды сосредоточились на классических моделях — Classic Leather и Club C. Обе получили эффектный верх со вставками, имитирующими змеиную кожу.
Обновленная версия одной из главных моделей немецкого бренда — с комбинированным верхом и легким винтажным налетом.
Новый силуэт New Balance — дань уважения кроссовкам из 70-х. Перед вами, пожалуй, самая сильная расцветка.
За последние полтора года модель Blazer значительно прибавила в популярности. Вот очередная ее интерпретация — с нарочито состаренным верхом.
Saucony отмечает 40-летие классической модели Jazz. Залог успеха образцовой пары на каждый день кроется в сдержанной расцветке и комбинированном верхе.
Еще одна новая модель New Balance. Бренд позиционирует кроссовки как более современную версию 574-й модели.
Mase — одна из самых сильных регулярных моделей в арсенале Premiata. Среди новых расцветок особенно выделяется эта — светло-серая с черными вставками.
В прошлом году модели Gel-Lyte III исполнилось 30 лет. И она все еще считается (по праву) одной из самых популярных в истории бренда.
Одна из самых популярных моделей датского бренда Hummel в идеальной весенней расцветке.
В основу нового релиза британского ретейлера и американского бренда легла модель Azura 2000. На подобную расцветку стороны вдохновил мозг человека.
Обновленная версия модели, впервые вышедшей в 1995 году. Достойная альтернатива кроссовкам из 990-й серии New Balance.
Роскошные кеды с декоративными торчащими нитками. Для создания максимально расслабленных образов.
Верх модели спрятали в полупрозрачную оболочку. Источником вдохновения для сторон послужили латексные чулки из архивов Vivienne Westwood.
Продолжаем тему 70-х. Если вы устали от 327-й модели New Balance, то вот приемлемая альтернатива.
Легкая весенняя пара, которая по своей функциональности легко заменит пресловутые белые кеды.
Бренд вдохновился почтовыми конвертами и коробками Tyvek и выпустил кеды в похожем дизайне.
Converse и Chinatown Market выпустили кеды, вдохновленные дизайном баскетбольных чемпионских курток. Эта пара посвящена «Лейкерс».