Инклюзивные модели, механические часы без стрелок и произведения дизайнерского исскуства. Рассказываем о незаезженных марках часов.

Anicorn Гонконгский бренд начался с успешного проекта на Kickstarter — деньги на первую партию оригинальных, качественных и при этом относительно недорогих часов собрали за несколько дней. Изначально ассортимент бренда строился вокруг необычного бесстрелочного механизма. Корпус часов складывался из трех дисков — часового, минутного и секундного — и неподвижного указателя. Ориентируясь на метку, можно было узнать время, которое задают двигающиеся диски. Позже в коллекции бренда появились и более привычные часы со стрелками. Дизайнеры марки большое внимание уделяют типографической составляющей часов. Они сотрудничают с лучшими графическими дизайнерами для создания уникальных, выверенных и запоминающихся шрифтов.

540$ 1 из 2 195$ 2 из 2

Сайт anicorn-watches.com Цены от 195 до 1000$ за лимитированные издания

Void Watches Шведский дизайнер Дэвид Эриксон вдохновился космическим пространством и создал свой бренд минималистичных, но броских часов. Изначально Эриксон делал акцент на удобстве, используя нестандарные ремешки. В первых моделях часы закрывались по принципу двойного звена, как на тканевых ремнях. Позже дизайнеры упростили и это, и в модели PXR5 вместо застежки уже пришита липкая лента. Подобная система ориентирована на покупателей, которые выбрали любимый цвет циферблата, а вот с одним оттенком текстиля определиться не могут — в коллекции представлено 10 сменных деталей. В ассортименте марки есть и другие часы, сильно отличающиеся по внешнему виду и строению. Модель V02MKII бренд противопоставляет электронным умным часам. Благодаря прямоугольному корпусу, наполовину состоящему из металлической панели, и необычному циферблату часы действительно выглядят футуристично, но никаких функций кроме определения времени в себе не несут. Сам Дэвид называет их «clever, not smart».

169$ 1 из 2 265$ 2 из 2

Сайт voidwatches.com Цены от 169 до 295$

Ziiiro Как можно заметить, самый надежный способ создать оригинальные часы — пересмотреть понятие стрелок. Немцы Ziiiro тоже пошли по этой дорожке. В разных моделях в качестве определителей времени выступают движущиеся дисплеи, цветные диски, показывающие время при помощи смешения цветов, или металлические шарики, движущиеся по часам и минутам, как по орбитам. Ремешки в ассортименте попадаются и классические — из кожи и металла, — и новаторские. Несколько моделей Ziiiro выглядят как металлические браслеты без застежки в силиконовом футляре.

199$ 1 из 2 199$ 2 из 2

Сайт ziiiro.com Цены от 125 со скидкой до 229$

Klokers Пока дизайнеры часовых брендов вдохновляются будущим, Klokers ориентируется на традиции. Во-первых, это заметно в дизайне циферблата. Марка не первая, кто оставляет стрелки неподвижными и начинает вращать кольца минут и часов, но начертания цифр и линий женевских дизайнеров вызовут ностальгию у того, кто застал логарифмические линейки. Второй прием, который возвращает нас в прошлое, — несколько способов ношения часов. На обратной стороне корпуса находится паз, в который входит специальная клипса. На сайте марки можно купить как привычный ремешок с клипсой, так и удлиненную модель, браслет без застежки или, к примеру, клипсу с кожаным чехлом, которая позволит носить часы на кармане пиджака.

€485 1 из 2 €555 2 из 2

Сайт klokers.com Цены от €485 до 575 за лимитированные модели

Eone the Bradley Дизайнерская студия Eone занимается созданием инклюзивных часов. Понять время по ним можно наощупь. Два углубления — по бокам и в центре корпуса — содержат двигающиеся металлические шарики, которые заменяют стрелки. А вместо цифр на панели находятся выпирающие плашки. Все надписи на упаковке часов также продублированы шрифтом Брайля. В портфеле бренда есть несколько вариаций основной модели The Bradley, названной в честь параолимпийца Бредли Снайдера.

310$ 1 из 2 285$ 2 из 2

Сайт eone-time.com Цены от 260 до 360$

Nava Итальянская студия Nava выпускает эргономичные рюкзаки, удобные планеры и канцтовары — выглядят они добротно, но довольно скучно. Другое дело — часы, которые студия делает в содружестве с художниками и мировыми дизайнерами. Новые формы бренд не придумывает, а сосредотачивает свое внимание на внешнем виде циферблата. Здесь можно найти часы с децентрализованными стрелками, спирали и точки вместо указателей или модель, полностью повторяющую дизайн часов в миланском метро.

€160 1 из 2 €139 2 из 2

Сайт navadesign.com Цены от €129 до 180

Projects Watches Американский часовой бренд тоже сосредоточен в первую очередь на дизайне циферблата. Projects Watches привлекают дизайнеров, которые заменяют цифры на слова, заигрывают с предметами искусства и ставят их вместо стрелок, деконструируют или раздваивают корпус. Особого внимания заслуживает модель Till, созданная совместно с дизайнером Даниелем Вил-Хариссом. Конструктор сделал акцент на том, как мы говорим о времени, поэтому циферблат этих часов показывает не только время, но и целые фразы: «без четверти семь», «половина девятого» и так далее, разве что на английском.

Сайт projectswatches.com Цены от 6800 по скидке до 17 500 р.