Новое хобби для тех, кто уже освоил бисероплетение и научился печь кексы с бананами.

В текущем сезоне бренды щедры на вещи, выполненные в технике петчворк — от денимных дропов, как у Arket, до объемных сумок-шоперов, найти которые можно, например, у Zara. И если научиться делать самостоятельно одежду из лоскутов с ходу не получится, то аксессуары вроде сумки или косметички, а также домашний текстиль из серии наволочек и покрывал могут создать даже новички. Вот что нужно знать тем, кто решил освоить петчворк.

Какие материалы использовать?

Изначально для лоскутного шитья использовались обрезки материалов, оставшиеся от шитья других изделий (скорее всего, именно так и появился петчворк): их сортировали по фактуре и цвету, а затем приступали к схеме изделия. Сейчас часто работает и обратная история, когда сначала задумывается узор, а потом под него подбираются отрезки ткани. Если говорить о материалах, то новичкам лучше остановиться на хлопке: он идеально подходит для петчворка по плотности, износостойкости и своему поведению во время шитья. С течением времени можно использовать синтетику, легкую шерсть, лен. Точно стоит отказаться от тонких тканей, так как они сыпятся и деформируются.

Какие инструменты понадобятся?

Ножницы или специальный роликовый нож (похож на нож для пиццы)

Булавки и швейные иглы

Карандаш или мел для нанесения рисунка на ткань

Картон, толстая бумага или мягкий пластик для изготовления шаблонов

Швейная машинка

Что такое шаблоны и как их делать?

Сшивание блоков из лоскутов — одна из самых важных частей работы, и она же — самая сложная. Чтобы упростить себе работу, подготовьте шаблоны — картонные или пластмассовые выкройки лоскутка. Их можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для начала лучше использовать квадратные или треугольные шаблоны, а потом уже перейти к фигурным формам вроде сердца или звезды. Если делаете сами, нарисуйте на картоне ваш шаблон, рядом изобразите такой же и добавьте к нему по 5 мм с каждой стороны для отступов на швы. Вырежьте оба шаблона — в итоге у вас получится по две заготовки для каждой детали.

Как раскроить детали? Перед тем как начать раскраивать, сверьтесь с чек-листом

— Новую ткань нужно обязательно постирать, затем отпарить утюгом. Это делается для того, чтобы предотвратить возможную усадку и изменение цвета ткани после стирки готового изделия.

— Если вы берете лоскуты не из новой ткани, а из бывшего в употреблении материала, их нужно отутюжить.

— Расчерчивать ткань лучше карандашом, мелом или мылом: от ручек могут остаться следы.

— Раскрой делается по направлению долевой нити, тогда во время сшивания лоскутные детали не перекосятся. При использовании новой ткани ориентируйтесь на ее кромку. Для того чтобы раскроить нужный элемент, приложите к обратной стороне ткани шаблон с отступами на швы (тот, что побольше), обведите его мелом, затем, приложите сверху шаблон без отступов (поменьше) и вновь обведите по контуру. После того, как раскроили все нужные детали, можете сшить их по выбранной схеме — о ней дальше.

Что такое схема и в каком порядке сшивать лоскуты? Новичкам лучше использовать готовые схемы из журналов, книг или интернета. Посмотреть их можно, к примеру, в Pinterest. Процесс соединения лоскутков включает в себя несколько этапов: сшивание отдельных фрагментов, соединение в полотно готовых блоков и пришивание к готовому полотну подкладки. Кроме обычного петчворка, в котором сшиваются лоскутки ткани, существует еще и вязаный петчворк, где лоскуты соединяются друг с другом при помощи крючка и контрастной нити.

Какое бывает лоскутное шитье? Традиционный петчворк

Традиционным лоскутным шитьем называют создание цельных полотен из отдельных отрезков, которые сложены в геометрические узоры. В такой технике шьются и маленькие изделия, такие как прихватки на кухню и наволочки на подушки, и большие, такие как покрывала и пледы или одежда. Отличительной особенностью этих изделий является лицевая сторона, выполненная именно в технике лоскутного шитья, и подкладка, которая может быть сделана из цельного отреза ткани.

«Сумасшедший» петчворк (или крейзи-петчворк)

Характерной особенностью этого вида лоскутного шитья является использование фигур произвольной формы, часто неправильной, а также кривых полос и нестандартных аппликаций. Иногда прямо поверх полотна прострачиваются всевозможные швы. Кроме этого, изделия часто украшаются бисером, бусинами, пуговицами и т. п.

Вязаный петчворк

Этот вид петчворка требует умения вязать (либо вы можете собрать готовые вязаные лоскутки). Главное — привязать отрезки друг к другу крючком нитками подходящего цвета.

Японский петчворк

Этот вид лоскутного шитья на первый взгляд похож на классический, то отличается от него в мелочах, характерных для японской культуры. Тут часто встречаются природные мотивы, используется шелк, иногда добавляется аппликация или бахрома.

Квилтинг

Смысл этой техники рукоделия заключается в том, что два полотна соединяются между собой машинной строчкой, имитирующей различные узоры. При этом между ними прокладывается мягкая прокладка из ватина или синтепона, так что квилтинг обычно используют для покрывал.