Удобный аксессуар для заботы о женском здоровье.
Бренд Nyssa Care, который специализируется на товарах для только что родивших женщин, выпустил зеркало VieVision для осмотра вульвы. Его специальная форма позволяет зажать аксессуар между бедрами в разных положениях. Зеркало имеет приятную темно-бирюзовую рамку с надписью «Bodies are brilliant», а также снабжено подсветкой для большего удобства в использовании. Оно особенно пригодится беременным женщинам или новоиспеченным мамам, а также вообще всем, кто следит за здоровьем. Этой новинкой бренд хочет еще раз напомнить о важности внимательного отношения к своему телу.
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Зеркало доступно в онлайн-магазине Nyssa Care за $64.
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