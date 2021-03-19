Бренд Nyssa Care, который специализируется на товарах для только что родивших женщин, выпустил зеркало VieVision для осмотра вульвы. Его специальная форма позволяет зажать аксессуар между бедрами в разных положениях. Зеркало имеет приятную темно-бирюзовую рамку с надписью «Bodies are brilliant», а также снабжено подсветкой для большего удобства в использовании. Оно особенно пригодится беременным женщинам или новоиспеченным мамам, а также вообще всем, кто следит за здоровьем. Этой новинкой бренд хочет еще раз напомнить о важности внимательного отношения к своему телу.