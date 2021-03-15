Многоразовые трусы для менструации — экологичная и удобная замена одноразовым средствам гигиены. Однако до недавнего времени достать их в России было непросто: большинство зарубежных производителей не отправляли экобелье или доставляли за существенную сумму. Теперь такие трусы можно купить в торговом центре.

Бренд нижнего белья Dim запустил в продажу многоразовое белье для менструации Dim Protect. В линейку вошли модели в двух фасонах и технических характеристиках: cлипы или шорты для умеренных или обильных выделений. Ластовица из четырех слоев впитывает влагу, а также обладает антибактериальным эффектом. По утверждению бренда, трусы обеспечивают защиту от 8 до 12 часов. После использования их можно загрузить в стиральную машину для стирки при 30 градусах.

Любая модель эколинейки обойдется в 3499 рублей. Трусы Dim Protect уже можно купить в магазинах сети в ТЦ «Авиапарк», «Афимолл» и Columbus.