Достойная альтернатива повседневным кроссовкам.
Пока западные СМИ рассуждают о грядущем наступлении посткроссовочного мира, мы продолжаем рассказывать о том, в чем этот самый мир лучше встречать. Наверняка вы и сами заметили, что за последний год в популярности заметно прибавила открытая и полузакрытая обувь. Подросли в цене и лоферы.
Даже величины стритвира вроде Supreme, Awake, Aimé Leon Dore, Chinatown Market в поисках альтернативы кроссовкам стали чаще прибегать к экспериментам. Их сильные коллаборации с Timberland и Clarks Originals — тому подтверждение.
Еще одним примером идеальной обуви для посткроссовочного мира можно считать совместные коллекции британцев Universal Works и американских обувных классиков Sebago. На этой неделе дуэт выпустил уже третий по счету релиз.
В очередную коллаборацию сторон вошли три модели. Пожалуй, самая релевантная для московской осени — высокая интерпретация ботинок Cayuga. Пара доступна в двух модификациях: из светло-коричневой замши и темно-коричневой кожи. Ее ключевое отличие — съемная панель с бахромой (прямо как на обуви у игроков в гольф), которая крепится у основания шнуровки. Из прочих особенностей модели — верх из двух оттенков, практичная подошва Vibram и бирка с брендингом Universal Works на язычке.
Низкие ботинками Koala тоже получили незначительное, но заметное обновление. Universal Works заменили креповую подошву на обычную из резины, а замшевый верх дополнили ремешком-застежкой с кольцами. На выбор три расцветки — зеленая, коричневая и черная.
Завершают лайнап коллаборации слипоны Jack. У практичной модели есть два главных преимущества — противоскользящая подошва и верх из водоотталкивающей шерсти. Пара представлена в трех цветовых решениях — красно-коричневом, черно-синем и синем c узором в горошек.
Первая часть совместной коллекции Universal Works и Sebago уже поступила в продажу. Купить обувь можно на на официальном сайте британского бренда, Слипоны Jack обойдутся в 119 фунтов, ботинки Cayuga — 250 фунтов. Вторая часть коллекции с моделью Koala поступит в продажу в течение месяца.