Пока западные СМИ рассуждают о грядущем наступлении посткроссовочного мира, мы продолжаем рассказывать о том, в чем этот самый мир лучше встречать. Наверняка вы и сами заметили, что за последний год в популярности заметно прибавила открытая и полузакрытая обувь. Подросли в цене и лоферы.

Даже величины стритвира вроде Supreme, Awake, Aimé Leon Dore, Chinatown Market в поисках альтернативы кроссовкам стали чаще прибегать к экспериментам. Их сильные коллаборации с Timberland и Clarks Originals — тому подтверждение.

Еще одним примером идеальной обуви для посткроссовочного мира можно считать совместные коллекции британцев Universal Works и американских обувных классиков Sebago. На этой неделе дуэт выпустил уже третий по счету релиз.