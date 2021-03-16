Рассказываем, чем заполнять косметички этой весной.

Румяна на все лицо

Прием для тех, кто совсем забыл, как краситься. Для актуального макияжа вам понадобится один продукт — румяна, желательно кремовые или жидкие и по возможности без шиммера. Наносите их спонжем на щеки и скулы — ограничивать себя не стоит, можно даже зайти на виски. Слегка пройдитесь по носу и подбородку. А дальше замените румянами и тени, и тинт для губ. Для полноты образа естественной румяной кожи можно добавить немного искусственных веснушек и влажного сияния. Что покупать?

— Clarins My Clarins My Little Blush, 1390 р.

— Pixi On-the-Glow Blush, 2200 р.

— Elian Russia One Touch Liquid Blush, 640 р.

— NYX Professional Make Up Sweet Cheeks Soft Cheek Tint, 770 р.

— Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle, 2150 р.

— Lime Crime Softwear, 2390 р.

— Giorgio Armani Neo Nude A-Blush, 3155 р.

Полный глос

Тренд на влажную кожу был популярен несколько лет подряд, но в 2020 году немного ослаб, и бренды вернулись к выпуску матовых тональных средств. Этой весной лоснящееся лицо снова в моде, но с небольшими обновлениями. Сиять теперь должно все. Кожа — в первую очередь, но губы и веки не отстают. И если, вдохновившись нулевыми, глянцевые продукты для губ в прошлом году создали почти все марки, то специальные блески для век все еще придется поискать. Что покупать?

— Универсальный сияющий гель Gucci Éclat De Beauté Effet Lumière, 2950 р.

— Лак для век Tom Ford Lid Lacquer Extreme, 2700 р.

— Блеск для век Surratt Beauty, 2990 р.

— Блеск для век Kevyn Aucoin The Exotique Diamond Eye Gloss, 2940 р.

— «Жидкое стекло» Promakeup Laboratory Glass Up, 775 р.

— Блеск для век 3ina The Eye Gloss, 949 р.

— Блеск для губ Lime Crime Wet Cherry Lip Gloss, 1790 р.

— Блеск для губ Sergey Naumov, 1890 р.

Фигурные стрелки

С надеждой, что за карантин мы научились рисовать обыкновенные стрелки, трендсеттеры начинают продвигать геометрию высокой сложности. Линии по нижнему веку, стрелки под бровью и во внутреннем уголке, яркие узоры, языки пламени и еще миллион вариаций макияжа. Выбирайте идеально острую подводку, ставьте локоть на стол и выводите на веках все, что придет в голову, — не ошибетесь. Что купить?

— Sephora Collection Brush Tip Eyeliner, 1170 р.

— Eveline Precise Brush, 248 р.

— NYX Professional Make Up Epic Ink Liner, 940 р.

— Catrice Calligraph Pro Precise 24h Matt Liner Waterproof, 385 р.

— 7Days Your Emotions Today Eyeliner & Stamp, 308 р.

— Shiseido ArchLiner Ink, 2270 р.

— Sensai Designing Liquid Eyeliner, 2670 р.

Яркие тени

Акцент на глаза в общем можно назвать одним из главных трендом макияжа эпохи постковида. Оно и понятно — что еще красить, когда половина лица скрыта за маской. Очевидный вариант с коричневыми смоки отметаем и на весну достаем яркие цвета (не самое неожиданное, но удачное решение). В этом сезоне многие визажисты советуют попытаться приручить желтый цвет: он сложный, найти тени подходящего оттенка тяжело, равномерно растушевать — еще тяжелее. В список актуальных цветов также попали светло-зеленый и голубой. По возможности выбирайте матовые тени и наносите их почти на все веко: наконец пришла пора, когда мастерство растушевки и переходов никому не нужно. При желании можно выделить глаза тонким лайнером более темного оттенка или прокрашенной межресничной линией, но это не обязательно. Что покупать?

— Kiko High Pigment Wet and Dry Eyeshadow, 399 р.

— MAC Powder Kiss Soft Matte Eye Shadow, 1680 р.

— Seventeen Silky Shadow Satin, 424 р.

— Anastasia Beverly Hills Norvina Mini Pro Pigment Palette Vol. 3, 3070 р.

— Huda Beauty Matte & Metal Melted Double Ended, 2170 р.

— Colourpop Super Shock Shadow, $6

— Beauty Bay Bright Matte 42 Colour Palette, 1171 р.

Темный контур губ

Большая часть трендов этого сезона — и в бьюти, и в моде — основаны на ностальгии. Темным карандашом прокрашивали контур губ супермодели 90-х. Несмотря на то, что тогда подобный прием можно было наблюдать повсеместно, для нынешних времен он может показаться достаточно смелым. Для тех, кто пока не готов с головой окунаться в тренд, существует две опции. Первая — губы в стиле Кардашьян: коричневый карандаш в качестве контура, плавно растушеванный в бежевую помаду. Вторая опция — на выход: темно-бордовый контур с акцентом на уголки и красная помада. Самые смелые могут обводить губы темно-коричневым лайнером и оставлять их без оттенка. Что покупать?

— Romanovamakeup Sexy Contour Lip Liner, 970 р.

— Kiko Creamy Colour Comfort Lip Liner, 599 р.

— Pupa True Lips, 551 р.

— Lime Crime Velvetines, 1590 р.

— Catrice Aqua Ink Lipliner, 199 р.

— Make Up For Ever Aqua Lip Waterproof Lip Pencil, 1500 р.

— Crayola Lip Face Crayon, 840 р.