Reebok и «Peppa Pig» создали идеальную коллаборацию для детей на весну. В совместную коллекцию вошли четыре пары кроссовок с отсылками к мультсериалу. Белые Club C украшены иллюстрациями, вдохновленными миром Пеппы, и представлены в двух вариантах: на шнуровке для школьников и без нее для малышей. Красно-розовые Classic Jogger отделаны внутренним желтым мехом и украшены мордочкой игрушки Пеппы — мишкой Тедди. Желтая классическая модель из кожи — отсылка к желтым резиновым сапожкам Пеппы, в которых она любит прыгать по лужам. Сине-зеленые Complete Cln 2 на липучке вдохновлены братом Свинки Пеппы Джорджем и его любимой игрушкой Мистером Динозавром.