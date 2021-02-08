Весенне-летняя экипировка от японского бренда.

Wacko Maria представил новую коллекцию. Как и в случае с предыдущими сезонами, она состоит из нескольких частей. Это все та же изящная одежда, которую при этом можно носить каждый день: куртки, пиджаки, кардиганы, поло, рубашки с длинными и короткими рукавами и футболки.

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Мы советуем обратить особое внимание на несколько частей коллекции. Посвященную Жан-Мишелю Баскии (уже не в первый раз), покойному рэперу Notorious B.I.G и его альбомам, фильму «Молчание ягнят», а также фотокниге Ларри Кларка «Талса». Ознакомиться с полным ассортиментом весенне-летней коллекции можно здесь.

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Весенне-летняя коллекция Wacko Maria поступит в продажу в ближайшие недели. Купить вещи из нее можно будет на официальном сайте японского бренда, а также у избранных ретейлеров.