Лос-анджелесский бренд выпускает дебютную коллаборацию с Marvel. Из огромной вселенной с обилием супергероев и суперзлодеев Brain Dead выбрал Росомаху из «Людей Икс».

В релиз вошли вещи с тематическими принтами из архивов комиксов Marvel: свитшот с контрастными патчами, худи, лонгслив и три футболки. Также в коллекции представлена черная куртка с вельветовым воротником, лаконичным брендингом Brain Dead на груди и особенным принтом на спине — обложкой редкого выпуска о противостоянии Росомахи и Венома 1992 года.