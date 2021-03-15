Ода главному герою «Людей Икс».
Лос-анджелесский бренд выпускает дебютную коллаборацию с Marvel. Из огромной вселенной с обилием супергероев и суперзлодеев Brain Dead выбрал Росомаху из «Людей Икс».
В релиз вошли вещи с тематическими принтами из архивов комиксов Marvel: свитшот с контрастными патчами, худи, лонгслив и три футболки. Также в коллекции представлена черная куртка с вельветовым воротником, лаконичным брендингом Brain Dead на груди и особенным принтом на спине — обложкой редкого выпуска о противостоянии Росомахи и Венома 1992 года.
Совместная с Marvel коллекция поступит в продажу 16 марта. В день релиза в магазине Brain Dead на Fairfax Ave покупатели смогут сфотографироваться с двойником Хью Джекмана в образе Росомахи — тем самым, что снимался в лукбуке. Вещи также будут доступны на официальном сайте бренда и у избранных ретейлеров, в числе которых Dover Street Market. Диапазон цен — от 64 до 240 долларов.