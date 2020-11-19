Лос-анджелесский бренд вновь объединился с Converse для выпуска совместного релиза. В третью коллаборацию сторон вошли три пары кед. Как и в случае с предыдущим релизом (который, к слову, моментально был распродан), стороны сделали упор на паттерны и их сочетания.

В основу первой пары легла модель Bosey Ox. Низкие кеды сохранили узнаваемый силуэт с рельефными прорезиненными носком и подошвой. Верх модели состоит из двух слоев — полупрозрачного сетчатого материала и следующего за ним канваса с коровьим принтом.

Вторая пара представляет собой интерпретацию классических Chuck 70. Кеды с панельным дизайном сочетают сразу три принта, имитирующих окрас коровы. Помимо яркого верха пара получила деконструированную подошву с пунктирными полосками. Для тех, кому по душе спокойные расцветки, в релизе представлены черные кеды — тоже на базе модели Chuck 70 и с той же броской подошвой.