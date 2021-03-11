Художница Камилла Энгстрем показывает в своем аккаунте, как яркая палитра ее картин перекочевала в ее гардероб.

Кажется, художников можно разделить на два типа: одни устают от ярких красок в процессе работы и, когда дело касается одежды, тяготеют к черному — взять, к примеру, Йоко Оно. А другие одеваются под стать своим картинам — вспомните Фриду Кало или Яей Кусаму. Американскую художницу родом из Швеции Камиллу Энгстрем можно отнести ко второй категории. Девушка создает яркие и остроумные картины, которые предлагают позитивный взгляд на проблемы миллениалов — от бодишейминга до стигматизации секса. По словам Камиллы, для нее нет запретных тем в творчестве.

Похоже, что этот же подход она практикует и в одежде. В один день Камилла может прийти в студию в неоромантичном платье Ganni в цветок. На следующей день — в испачканных краской шортах (которые, скорее всего, когда‑то были джинсами). Еще через день — в брючном костюме по фигуре и кроссовках. С Камиллой активно сотрудничают марки одежды, которые сейчас все больше стараются работать с нишевыми инфлюенсерами. Например, интернет-магазин Zappos попросил Камиллу разрисовать белые кроксы. А маркетплейс Thrilling предложил художнице составить вместе с ним капсулу винтажных вещей. Mansur Gavriel заказал у девушки сумку с ее картиной. Интересно, что все эти коллаборации были сделаны в благотворительных целях.

Камилла вдохновляется не только живописью. Не имея возможности попасть в студию на карантине, художница увлеклась вышивкой, которая получилась такой же яркой, как ее картины и аутфиты. Также девушка постоянно танцует — возможно, поэтому у нее так много летящих платьев с воланами, которые особенно эффектно смотрятся в движении. Еще один фактор, который наверняка повлиял на стиль Камиллы, — ее переезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В городе, где фактически не бывает зимы, можно круглый год носить яркие цвета без боязни запачкать их в первой же луже и чередовать легкие сарафаны с микрошортами.