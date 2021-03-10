Новая коллекция ароматов для тех, кто любит смешивать, но не взбалтывать.

Тренд на индивидуализацию дошел до парфюмерии не так давно. В 2021 году смешивать ароматы и составлять новые личные сочетания предлагает Bvlgari. Бренд выпустил коллекцию Allegra, в которую вошли 10 флаконов: 5 композиций в формате парфюмерной воды и еще 5 эссенций, меняющих характер аромата.

Ароматы Fantasia Veneta, Rock’n’Rome, Dolce Estasi, Fiori D’Amore и Riva Solare

Основными композициями бренд старался передать настроение отдыха в Италии. Fantasia Veneta содержит ноты персика, пачулей и ванили, Rock’n’Rome — абрикоса, османтуса и восточных специй, Dolce Estasi пахнет цитрусами, гелиотропом и мускусом, внутри Fiori D’Amore — розы и малина, а Riva Solare — самый свежий аромат коллекции — собран из бергамота, мандарина и цветка апельсина.

Эссенции Magnifying Musk, Magnifying Bergamot, Magnifying Patchouli, Magnifying Rose и Magnifying Vanilla

С помощью дополнительных эссенций — мускусной, бергамотовой, пачулиевой, розовой и ванильной — можно добиться нового звучания и создать индивидуальный аромат. Парфюмерная вода объемом 100 мл обойдется в 17 500 р., а эссенция для смешивания (40 мл) — в 14 000 р. Ароматы уже появились в продаже на сайте бренда и в бутике на Кузнецком Мосту.