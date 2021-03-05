«Белый русский»

То ли «Твин Пикс» с кофе и пирогом, то ли «Большой Лебовски» с любимым коктейлем главного героя. Хотя DS & Durga передает атмосферу завтрака в кафе Циммермана, подозреваем, что без увеселительных напитков там не обошлось.