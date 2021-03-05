Нестандартные сочетания вкусов и запахов — без вреда для здоровья.
Апероль-шприц
В рамках коллекции Après-ski бренд Peak совместно с Aperol Spritz создал свечку, которая немного приближает посиделки на летних верандах.2000 р.
«Космополитен»
Кисло-сладкий ягодный микс с цитрусовой базой Tonka Berry в гравированном стекле, напоминающем о коктейльном стакане.3100 р.
«Мимоза»
Бренд Voluspa смешивает апельсиновый сок с шампанским, а в качестве фирменной ноты использует гранат.1800 р.
«Белый русский»
То ли «Твин Пикс» с кофе и пирогом, то ли «Большой Лебовски» с любимым коктейлем главного героя. Хотя DS & Durga передает атмосферу завтрака в кафе Циммермана, подозреваем, что без увеселительных напитков там не обошлось.3920 р.
Мохито
Травы, мята, эстрагон и шалфей в букете Goutal Un Jardin Aromatique складываются в стакан с мохито, куда случайно плеснули джин.4200 р.
Яблочный мартини
Один из главных коктейлей начала нулевых. Зажигаем свечу «Библиотеки ароматов» и включаем «Секс в большом городе».1200 р.
Глёг
SP Candle сварил буквально согревающую версию шведского глинтвейна: в соевый воск добавили ноты красного вина, яблок и пряностей.900 р.
Джин-тоник
За зеленым стеклом свечи Flame Moscow прячется густой джин и содовая с ванильными нотками.2990 р.
«Маргарита»
Интерпретация если не всего коктейля, то момента первого глотка и вкуса соли.4550 р.
Пинаколада
Почти что сливочный кокос в Urban Apothecary Coconut Grove не скатывается в приторность благодаря цитрусам и мяте.4950 р.
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