Нестандартные сочетания вкусов и запахов — без вреда для здоровья.

Апероль-шприц

В рамках коллекции Après-ski бренд Peak совместно с Aperol Spritz создал свечку, которая немного приближает посиделки на летних верандах.
2000 р.

«Космополитен»

Кисло-сладкий ягодный микс с цитрусовой базой Tonka Berry в гравированном стекле, напоминающем о коктейльном стакане.
3100 р.

«Мимоза»

Бренд Voluspa смешивает апельсиновый сок с шампанским, а в качестве фирменной ноты использует гранат.
1800 р.

«Белый русский»

То ли «Твин Пикс» с кофе и пирогом, то ли «Большой Лебовски» с любимым коктейлем главного героя. Хотя DS & Durga передает атмосферу завтрака в кафе Циммермана, подозреваем, что без увеселительных напитков там не обошлось.
3920 р.

Мохито

Травы, мята, эстрагон и шалфей в букете Goutal Un Jardin Aromatique складываются в стакан с мохито, куда случайно плеснули джин.
4200 р.

Яблочный мартини

Один из главных коктейлей начала нулевых. Зажигаем свечу «Библиотеки ароматов» и включаем «Секс в большом городе».
1200 р.

Глёг

SP Candle сварил буквально согревающую версию шведского глинтвейна: в соевый воск добавили ноты красного вина, яблок и пряностей.
900 р.

Джин-тоник

За зеленым стеклом свечи Flame Moscow прячется густой джин и содовая с ванильными нотками.
2990 р.

«Маргарита»

Интерпретация если не всего коктейля, то момента первого глотка и вкуса соли.
4550 р.

Пинаколада

Почти что сливочный кокос в Urban Apothecary Coconut Grove не скатывается в приторность благодаря цитрусам и мяте.
4950 р.
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