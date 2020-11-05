«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью потрескиваний свечей и тихого голоса.
Свечи, которые мы использовали в этом выпуске
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D.S. & Durga Rama, 4900 р.
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Flame Moscow Alisa, 1150 р.
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Diptyque Pomander, 6700 р.
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Mizensir Cuir et Feu, 2925 р.
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Tiziana Terenzi Orion, 11 500 р.
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Flame Moscow Giannа, 2750 р.
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Ormonde Jayne, 4900 р.
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Maison Lancôme Parfait de Rôses, 4957 р.
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L'Occitane «Источник гармонии», 2200 р.