«Афиша Daily» продолжает новый сезон АСМР-экспериментов (это когда кто‑то воспроизводит приятные человеческому уху звуки). В этом выпуске наша бьюти-редакторка Лизавета Шатурова расслабит и, возможно, усыпит вас с помощью потрескиваний свечей и тихого голоса.

Свечи, которые мы использовали в этом выпуске

D.S. & Durga Rama, 4900 р.

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Flame Moscow Alisa, 1150 р.

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L'Occitane «Источник гармонии», 2200 р.

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