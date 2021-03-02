adidas меняет меняет стереотипное мнение общественности о том, что велосипедная обувь не может быть красивой. Еще как может, и новинка немецкого спортивного бренда Velosamba — тому подтверждение.

Как можно догадаться по названию, пара вдохновлена классической моделью adidas Samba. Кросссовки полностью повторяют дизайн предшественников. Из ключевых отличий: велокрепления для педалей, встроенные в подошву, и рефлективные три полоски на боковых панелях. Пара доступна в четырех расцветках: кремовой, черной, кислотно-желтой и темно-синей.