Четыре интерпретации классического силуэта спортивного бренда.
adidas меняет меняет стереотипное мнение общественности о том, что велосипедная обувь не может быть красивой. Еще как может, и новинка немецкого спортивного бренда Velosamba — тому подтверждение.
Как можно догадаться по названию, пара вдохновлена классической моделью adidas Samba. Кросссовки полностью повторяют дизайн предшественников. Из ключевых отличий: велокрепления для педалей, встроенные в подошву, и рефлективные три полоски на боковых панелях. Пара доступна в четырех расцветках: кремовой, черной, кислотно-желтой и темно-синей.
Кроссовки для велосипедистов Velosamba уже поступили в продажу на британском сайте adidas. Цена за пару в любой из четырех расцветок — 100 фунтов (приблизительно 10 350 рублей). Доедут ли кроссовки до России, пока неизвестно.