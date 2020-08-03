Практичные версии классических силуэтов
Fred Perry выпускает совместную капсульную коллекцию с токийским велобрендом Narifuri. В небольшой релиз вошли четыре интерпретированные модели классических поло. С застежками на молнию, с застежками на пуговицы, а также одновременно с двумя застежками — и на молнию, и на пуговицы. Для придания пущей аутентичности велоэкипировки стороны также проработали ряд практичных деталей, среди которых дышащие сетчатые вставки и аккуратные карманы на спине.
Глобальный запуск капсульной коллекция Fred Perry и Narifuri запланирован на 6 августа. Купить поло для велосипедистов можно будет на официальном сайте бренда. О том, поступит ли релиз в продажу в России, пока неизвестно.