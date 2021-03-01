Все виды цветов и несколько особенно причудливых флаконов — рассказываем про духи, которые вышли под конец зимы.

Penhaligon’s The Inimitable William Penhaligon

Воображаемые герои с колониальными замашками добрались и до «главного босса» — Уильяма Пенхалигона, пахнущего сладковатой древесиной ценных пород.

Цена 23 600 р.
Maison Crivelli Rose SaltifOlia

Новый бренд в пакете Molecule предлагает нетипичные сочетания. Например, эту фантазию на тему роз, которые могли бы расти под водой.

Цена 11 250 р.
L’Artisan Parfumeur Passage d’Enfer Extrême

Благовония и цветы. Обновленную версию аромата 1999 года украсили густыми оттенками ванили.

Цена 12 500 р.
Gritti Tutù Blanc

Универсальный вариант канонически женственных духов из разряда «фруктовые»: сливочная смесь кокоса, яблока и ягод.

Цена 13 500 р.
Memo Sintra

Как и многие ароматы Memo, этот посвящен путешествиям. Конкретнее — в солнечную Португалию. Плиточки азулежу пахнут цитрусовой меренгой в карамели.

Цена 24 700 р.
Lacoste L.12.12 Rose

Хлопковый запах свежевыстиранного поло с капелькой розы и мятного леденца.

Цена 3045 р.
By Kilian Love Don’t Be Shy Extreme

Еще один максимально женственный аромат, вышедший в начале года. Эту насыщенную версию усилили цветами и плотно припудрили.

Цена 30 500 р.
Floraïku Volcanic Flowers

История о вулканическом цветке от любителя пофилософствовать Floraïku. За цветок отвечают ландыш и жасмин, за вулкан — пачули с землистыми оттенками.

Цена 30 700 р.
Hugo Boss The Scent Pure Accord

Сладкая алкогольно-древесная композиция в версии Pure Accord уравновешивается терпким имбирем.

Цена 3831 р.
Hermès H24

Видимо, утомившиеся от фланкеров Terre d’Hermès парфюмеры бренда создали новую композицию — более легкую, под стать трендам 2021 года.

Цена 5703 р.
Giorgio Armani Si Intense

Сладкий, почти переходящий в состояние сиропа аромат, напоминающий сразу и о классическом парфюме, и о смородиновом варенье.

Цена 5167 р.
L’Occitane Karité Corsé

Мужская линейка ароматов бренда пополнилась тремя композициями. Понравятся тем, кто искал менее «банные» запахи.

Цена 7900 р.
Набор Lush Retrospective

Бестселлеры марки в миниатюрном формате — лучший способ познакомиться с нестандартным видением бренда.

Цена 5500 р.
Jo Malone Cologne Intense Red Hibiscus

Эксклюзивные издания ароматов Jo Malone хочется заполучить в коллекцию хотя бы за причудливый дизайн.

Цена 5150 р.