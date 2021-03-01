Все виды цветов и несколько особенно причудливых флаконов — рассказываем про духи, которые вышли под конец зимы.
Воображаемые герои с колониальными замашками добрались и до «главного босса» — Уильяма Пенхалигона, пахнущего сладковатой древесиной ценных пород.
Новый бренд в пакете Molecule предлагает нетипичные сочетания. Например, эту фантазию на тему роз, которые могли бы расти под водой.
Благовония и цветы. Обновленную версию аромата 1999 года украсили густыми оттенками ванили.
Универсальный вариант канонически женственных духов из разряда «фруктовые»: сливочная смесь кокоса, яблока и ягод.
Как и многие ароматы Memo, этот посвящен путешествиям. Конкретнее — в солнечную Португалию. Плиточки азулежу пахнут цитрусовой меренгой в карамели.
Хлопковый запах свежевыстиранного поло с капелькой розы и мятного леденца.
Еще один максимально женственный аромат, вышедший в начале года. Эту насыщенную версию усилили цветами и плотно припудрили.
История о вулканическом цветке от любителя пофилософствовать Floraïku. За цветок отвечают ландыш и жасмин, за вулкан — пачули с землистыми оттенками.
Сладкая алкогольно-древесная композиция в версии Pure Accord уравновешивается терпким имбирем.
Видимо, утомившиеся от фланкеров Terre d’Hermès парфюмеры бренда создали новую композицию — более легкую, под стать трендам 2021 года.
Сладкий, почти переходящий в состояние сиропа аромат, напоминающий сразу и о классическом парфюме, и о смородиновом варенье.
Мужская линейка ароматов бренда пополнилась тремя композициями. Понравятся тем, кто искал менее «банные» запахи.
Бестселлеры марки в миниатюрном формате — лучший способ познакомиться с нестандартным видением бренда.
Эксклюзивные издания ароматов Jo Malone хочется заполучить в коллекцию хотя бы за причудливый дизайн.