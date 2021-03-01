Для тех, кто далек от подиумных показов, но хочет быть в курсе происходящего, мы собрали пять реалистичных и легко адаптируемых тенденций этого сезона.

Тренчи

Довольно странно выделять тренчи как тенденцию — они уже давно считаются базовым атрибутом гардероба. Тем не менее в этом сезоне бренды сделали на них особую ставку. Ключевой критерий при подборе тренча этой весной — оверсайз-крой. Можем поспорить, что у большинства из нас такой уже есть. Тренчи расслабленного кроя предоставляют больше простора для сочетаний, да и смотрятся, как правило, куда эффектнее. Если в вашем гардеробе его все еще нет, то выбор действительно широкий: однобортные или двубортные, из хлопка или из технологичных материалов, с традиционным дизайном или броскими декоративными деталями.

Непринужденные костюмы

К костюмам применяется то же правило, что и к тренчам: они должны быть более расслабленными, чем обычно. Это относится не только к крою, но и к выбору цвета. Насколько расслабленным будет костюм, решать вам. Мы рекомендуем делать более прагматичный выбор в пользу объемных комплектов в стиле 1980-х. Причем двубортные пиджаки советуем носить не застегивая и сочетать не только с парными брюками.

Бомберы

Еще одна «неожиданная» тенденция. Конечно же, бомберы и так не пропадали c радаров. Просто в этом сезоне вы, скорее всего, будете видеть их чаще, чем обычно. Собственные версии к весне подготовили как масс-маркет-бренды, так и представители люксового сегмента. Промежуточным вариантом и наиболее вдумчивым вложением будет покупка бомбера у классиков — Alpha Industries или Schott.

Цветочный принт

Цветы — это про лето и свежесть, да-да, мы помним. Каждое возвращение цветочного принта проходит под этим лозунгом. А в этом, почти постковидном, сезоне цветы внезапно стали еще и «символом надежды». В первую очередь с цветочным принтом ассоциируются рубашки. Но в этом сезоне выбор куда шире: куртки, худи, брюки и аксессуары. Последние особенно хороши, если вы впервые собираетесь приобрести вещи с цветочным принтом. Для тех, кто не готов к чрезмерно пестрой одежде, есть еще ее один прием — выборочный декор. То есть цветочный принт и вышивка заполняют не всю вещь, а лишь какую‑то часть.

Большие шорты

Оставим бесконечный спор о том, уместны ли шорты в городской среде или нет. В конце концов, все зависит от того, как их стилизовать. Этим летом в цене будут большие шорты — самые разные — как широкие, так и длинные. Лаконичная пара в баскетбольном стиле 90-х подойдет для базовых сочетаний с футболкой и кроссовками. Объемные карго — для комбинаций с рубашкой и лоферами. Шорты ниже колена со стрелками — в качестве летней альтернативы костюму.