Нью-йоркский бренд и спортивный гигант продолжают свое многолетнее сотрудничество и выпускают очередную совместную коллекцию. Основу осеннего релиза составляют двусторонние спортивные костюмы — анораки и брюки, щедро украшенные брендингом (на груди, спине, капюшоне, штанинах). На выбор доступно три расцветки — черная, красная (оранжевая с обратной стороны), мятная (белая изнутри).

Помимо костюмов в коллекции представлены джерси в винтажном стиле, свитшоты и шорты. Каждая вещь также доступна в трех цветовых решениях.