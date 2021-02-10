Последняя публикация в инстаграме Fenty датируется первым января, а финальная коллекция вышла в ноябре — в коллаборации с обувной маркой Amina Muaddi. Сайт планируют отключить в ближайшие недели. Что касается команды, то, по словам источников, в парижской штаб-квартире марки осталось несколько людей, которые закрывают оставшиеся операции.

Одна из причин закрытия Fenty — приостановка авиасообщения: во время карантина Рианна обосновалась в Лос-Анджелесе и не могла лично участвовать в производственных процессах, которые происходили в Европе. Усложнила ситуацию еще и система дропов, по которой работала марка: в год у Fenty выходило 8 коллекций. При таком раскладе дистанционное управление брендом не сработало.

Одновременно с этим LVMH не расстается с Рианной и планирует сфокусироваться на других ее проектах — декоративной и уходовой линейках Fenty Beauty и Fenty Skin. Последняя, кстати, меньше чем за 4 месяца заработала 30 млн долларов в онлайне. Также конгломерат вместе с партнерами инвестировал 150 млн долларов в марку белья Savage X Fenty.

При этом некоторые источники сообщают, что певица не захотела продолжать работу из политических соображений: LVMH в свое время поддерживал Трампа. В данный момент Рианна якобы перевозит студию Fenty в Лос-Анджелес.