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Свой бренд Муадди запустила в 2018 году, когда ей исполнился 31 год. К этому времени она успела поработать ассистентом в редакциях журналов L’Uomo Vogue и GQ в Нью-Йорке, а также запустить вместе с партнером обувной бренд Oscar Tiye, в котором она три года проработала креативным директором. В 2019-м, через год после запуска Amina Muaddi, Амина получила премию Footwear News Achievement в номинации «Лучший дизайнер 2019 года».