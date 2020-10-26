Посткарантинная мода разделила людей на два лагеря: одни не готовы вылезать из толстовки и треников даже в офисе, а другие хотят одеваться в стразы и перья 24/7. Последним точно понравится Amina Muaddi — парижская марка нарядной обуви.
Рианна, Рози Хантингтон-Уайтли, Кендалл Дженнер, Тина Кунаки и даже королева Иордании: вот лишь некоторые поклонницы босоножек и лодочек Amina Muaddi. Неудивительно, что с такой звездной поддержкой молодой бренд попал в список «The Next 20», — рейтинг онлайн-журнала Highsnobiety и крупнейшей шопинг-платформы Lyst. Редакция приводит такие цифры: за последний год на 698% выросли упоминания марки в соцсетях и на 481% — просмотры ее товаров на lyst.com. Вот несколько фактов об Amina Muaddi.
Дизайнер Амина Муадди успела пожить в Иордании, Румынии и Италии, а сейчас офис ее бренда находится во Франции. Этот опыт, по словам Амины, помог ей понять, что вкладывают в понятие идеальной вещи люди в любой точке планеты, — сочетание стиля и мастерства исполнения.
Свой бренд Муадди запустила в 2018 году, когда ей исполнился 31 год. К этому времени она успела поработать ассистентом в редакциях журналов L’Uomo Vogue и GQ в Нью-Йорке, а также запустить вместе с партнером обувной бренд Oscar Tiye, в котором она три года проработала креативным директором. В 2019-м, через год после запуска Amina Muaddi, Амина получила премию Footwear News Achievement в номинации «Лучший дизайнер 2019 года».
Знаковый для бренда расклешенный каблук появился не сразу. При создании первой коллекции дизайнер поняла, что вся обувь получилась слишком классической, и захотела добавить ей какую‑нибудь дерзкую деталь. Амине нравятся винтажные каблуки, но они показались ей слишком массивными, поэтому она решила соединить верх шпильки с низом в форме пирамиды. Кстати, этот каблук она утвердила с разработчиками за один день, слетав из Парижа на фабрику в Венецию туда-обратно.
Производство Amina Muaddi находится в Италии, в Ривьере-дель-Брента. Обувь с таким сложным дизайном создается ручным трудом: каждая пара собрана из 40–50 деталей разного цвета и материалов. Муадди использует самые эффектные материалы, чтобы туфли были максимально нарядными, — неоновую кожу (лакированную и матовую), бархатистую замшу, атлас и винил. А для декора в ход идут жемчуг, банты, стразы, кристаллы и шипы. Стоимость соответствует: от 39 тыс. рублей за босоножки с прозрачными перепонками до 106 тыс. рублей за мюли с кристаллами.
Рианна из поклонницы босоножек марки (которые, кстати, она купила по совету своего помощника, а не получила в подарок от бренда) превратилась в партнера: летом этого года бренд певицы Fenty выпустил с Amina Muaddi коллаборацию. А до этого Амина успела создать несколько пар обуви для показа Savage x Fenty.