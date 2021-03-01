Качество и технологичность.
Линейка декоративной косметики Gucci Beauty пополнилась двумя продуктами: автоматическим карандашом для глаз и деревянным карандашом для губ. Средство для губ представлено в шести спокойных оттенках: от пыльно-телесного до сливового.
Но особого внимания заслуживает линейка карандашей для глаз. Кроме крайне удачной формулы — продукт легко наносится даже на слизистую и при этом отлично держится — бренд досконально продумал упаковку. Кроме миниатюрной точилки, спрятанной на конце, карандаш оснащен прорезиненным держателем, который поможет руке не дрогнуть в самый ответственный момент выведения стрелки.
Карандаш для губ Gucci Beauty Crayon Contour des Lèvres, от 2540 р.
Стойкий карандаш для глаз Gucci Beauty Stylo Contour des Yeux, от 2300 р.
Новинки появятся в корнере бренда в ЦУМе и в избранных магазинах «Л’Этуаль» в ближайшее время.
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