Линейка декоративной косметики Gucci Beauty пополнилась двумя продуктами: автоматическим карандашом для глаз и деревянным карандашом для губ. Средство для губ представлено в шести спокойных оттенках: от пыльно-телесного до сливового.

Но особого внимания заслуживает линейка карандашей для глаз. Кроме крайне удачной формулы — продукт легко наносится даже на слизистую и при этом отлично держится — бренд досконально продумал упаковку. Кроме миниатюрной точилки, спрятанной на конце, карандаш оснащен прорезиненным держателем, который поможет руке не дрогнуть в самый ответственный момент выведения стрелки.